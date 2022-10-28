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Фото ⟩ В Швеции нашли пропавшую кобру, но ей снова удалось "сбежать"

rus.tvnet.lv
В Швеции нашли пропавшую кобру, но ей снова удалось "сбежать"
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Змея. Иллюстративное фото
Змея. Иллюстративное фото Фото: Kurit afshen/Shutterstock

В субботу, 22 октября, из террариума стокгольмского зоопарка "Скансен" сбежала ядовитая королевская кобра длиной два с половиной метра. После шестидневных поисков она была обнаружена.

Представитель зоопарка сказал, что змею нашли с помощью специальной камеры, которая обычно используется для проверки внутренней части канализационных систем. Змея пряталась в узкой щели возле своего жилища.

Галерея: Поиски змеи в Швеции

В пятницу утром, 28 октября, было объявлено, что в стене будет очень осторожно просверлено отверстие, чтобы получить доступ к змее и не повредить ее.

Однако операция по захвату провалилась, и змее снова удалось сбежать от ловцов.

Уже сообщалось, что в минувшую субботу из террариума стокгольмского зоопарка сбежала очень ядовитая королевская кобра длиной два с половиной метра.

Хотя змея ядовита, представитель зоопарка сказал, что не стоит беспокоится о том, что она нападет на кого-либо.

"Она никогда не нападет на посетителя. Она ядовита, но не агрессивна", - заверили в зоопарке.

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