Фото ⟩ В Швеции нашли пропавшую кобру, но ей снова удалось "сбежать"

Представитель зоопарка сказал, что змею нашли с помощью специальной камеры, которая обычно используется для проверки внутренней части канализационных систем. Змея пряталась в узкой щели возле своего жилища.

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В пятницу утром, 28 октября, было объявлено, что в стене будет очень осторожно просверлено отверстие, чтобы получить доступ к змее и не повредить ее.

Однако операция по захвату провалилась, и змее снова удалось сбежать от ловцов.

Уже сообщалось, что в минувшую субботу из террариума стокгольмского зоопарка сбежала очень ядовитая королевская кобра длиной два с половиной метра.

Хотя змея ядовита, представитель зоопарка сказал, что не стоит беспокоится о том, что она нападет на кого-либо.

"Она никогда не нападет на посетителя. Она ядовита, но не агрессивна", - заверили в зоопарке.