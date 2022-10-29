"Джеймс Уэбб" прислал новый снимок загадочных “Столпов творения”

Новое изображение интересно выбором короткого диапазона волн, на который были настроены уловители.

Обычно съемка в инфракрасном диапазоне позволяет астрономам "отфильтровать" видимый свет, что делает пыльные колонны практически прозрачными - так что можно подробно разглядеть зарождающиеся внутри них звезды. Именно это ученые впервые увидели на предыдущем снимке: внутри колонн газа и пыли - тысячи юных, сияющих голубоватым цветом звезд.

Снимок в среднем ИК-диапазоне позволяет сделать следующий шаг и изучить саму закрывающую звезды космическую пыль - ее частицы излучают собственные волны примерно такой длины.

"Столпы творения" Фото: NASA/ESA/CSA/STScI

"Мы ожидали, что средний инфракрасный диапазон позволит нам заглянуть за пыльную завесу, однако этот потрясающий новый снимок показывает, что волны, уловленные в том же диапазоне, отлично подходят и для изучения самой пыли и сложных молекул, которые отражают испепеляющий свет раскаленных новых звезд, вспыхнувших поблизости", - объясняет профессор Марк Маккориан, консультирующий Европейское космическое агентство по научным вопросам.

Спектрографический анализ изображения позволяет установить там присутствие сложных химических соединений, в том числе полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). В привычной жизни с ними можно встретиться на поверхности подгоревших тостов или выделить из выхлопных газов машин. Считается, что Вселенная обогащается углеродом в значительной мере именно за счет ПАУ, сформировавшихся в ходе эволюции звезд.