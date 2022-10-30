Конец истории! "Сбежавшая" в Швеции королевская кобра вернулась в террариум

Змея сбежала из своего нового террариума в конце прошлой недели по потолочной арматуре.

После исчезновения сотрудники зоопарка дали змее имя в честь иллюзиониста Гудини.

Отдел рептилий был закрыт, сотрудники рассыпали там муку, чтобы увидеть путь передвижения змеи. В качестве приманки были разложены мертвые крысы и другие ловушки.

Когда это не сработало, в террариуме остановили специальные видеокамеры и попросили о помощи агентов шведской таможни, которые использовали в охоте на змею рентгеновские устройства.

Наконец, змею нашли в стене, было осуществлено несколько попыток поймать ее, просверлив в стене отверстия, но они завершились неудачно.

Однако в ночь с субботы на воскресенье, Гудини очевидно решила отказаться от тяжелой жизни беженца и вернулась в свой теплый террариум.

Отдел рептилий снова открыт для посетителей, однако на Гудини наложен "домашний арест" - за змеей будут следить до понедельника, а потом она снова станет доступной для осмотра гостям зоопарка.

Гудини - королевская кобра возрастом четыре года и длиной примерно два с половиной метра. Обычно королевские кобры питаются другими змеями, однако для людей их укусы могут быть летальными, если вовремя не будет оказана медицинская помощь.