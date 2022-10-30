В террариум стокгольмского зоопарка "Скансен" спустя неделю бегства вернулась ядовитая королевская кобра длиной два с половиной метра.
Конец истории! "Сбежавшая" в Швеции королевская кобра вернулась в террариум
Caught it! #skansenakvariet #sirväs pic.twitter.com/M8mpXgXouy— Johan Karlgren (@PappasParlor) October 28, 2022
Змея сбежала из своего нового террариума в конце прошлой недели по потолочной арматуре.
После исчезновения сотрудники зоопарка дали змее имя в честь иллюзиониста Гудини.
Отдел рептилий был закрыт, сотрудники рассыпали там муку, чтобы увидеть путь передвижения змеи. В качестве приманки были разложены мертвые крысы и другие ловушки.
Когда это не сработало, в террариуме остановили специальные видеокамеры и попросили о помощи агентов шведской таможни, которые использовали в охоте на змею рентгеновские устройства.
Наконец, змею нашли в стене, было осуществлено несколько попыток поймать ее, просверлив в стене отверстия, но они завершились неудачно.
Однако в ночь с субботы на воскресенье, Гудини очевидно решила отказаться от тяжелой жизни беженца и вернулась в свой теплый террариум.
Отдел рептилий снова открыт для посетителей, однако на Гудини наложен "домашний арест" - за змеей будут следить до понедельника, а потом она снова станет доступной для осмотра гостям зоопарка.
Гудини - королевская кобра возрастом четыре года и длиной примерно два с половиной метра. Обычно королевские кобры питаются другими змеями, однако для людей их укусы могут быть летальными, если вовремя не будет оказана медицинская помощь.
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