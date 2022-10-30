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МВД потратит 357 680 евро на премирование 266 сотрудников органов внутренних дел

rus.tvnet.lv/LETA
МВД потратит 357 680 евро на премирование 266 сотрудников органов внутренних дел
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Эмблема Госполиции
Эмблема Госполиции Фото: Diāna Lozko/LETA

За хорошие результаты в борьбе с преступностью планируется наградить 266 сотрудников органов внутренних дел, направив на эти цел 357 680 евро, сообщили агентству в Министерстве внутренних дел (МВД).

МВД подготовило правительству не предусмотренный для широкой общественности доклад "О награждении должностных лиц (сотрудников) Государственной полиции, Бюро внутренней безопасности, Государственной пограничной охраны и Службы финансовой разведки за выявленные и предотвращенные в результате их непосредственной деятельности преступления".

Планируется премировать сотрудников правоохранительных органов за раскрытые в результате их непосредственной деятельности преступления в особо крупном масштабе на службе в государственных учреждениях, которые причинили или могли причинить значительный ущерб и которые были совершены должностными лицами, занимающими ответственное положение. Премии также предусмотрены за предотвращение контрабанды и существенное предотвращение легализации средств, полученных преступным путем.

Для выдвижения конкретных должностных лиц на получение премии оценивались их вклад и результаты, достигнутые за девять месяцев текущего года.

Средства, необходимые для награждения, МВД выделит из собственного бюджета, дополнительное финансирование не требуется.

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