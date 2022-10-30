МВД потратит 357 680 евро на премирование 266 сотрудников органов внутренних дел

МВД подготовило правительству не предусмотренный для широкой общественности доклад "О награждении должностных лиц (сотрудников) Государственной полиции, Бюро внутренней безопасности, Государственной пограничной охраны и Службы финансовой разведки за выявленные и предотвращенные в результате их непосредственной деятельности преступления".

Планируется премировать сотрудников правоохранительных органов за раскрытые в результате их непосредственной деятельности преступления в особо крупном масштабе на службе в государственных учреждениях, которые причинили или могли причинить значительный ущерб и которые были совершены должностными лицами, занимающими ответственное положение. Премии также предусмотрены за предотвращение контрабанды и существенное предотвращение легализации средств, полученных преступным путем.

Для выдвижения конкретных должностных лиц на получение премии оценивались их вклад и результаты, достигнутые за девять месяцев текущего года.

Средства, необходимые для награждения, МВД выделит из собственного бюджета, дополнительное финансирование не требуется.