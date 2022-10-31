Объединение двух компаний, зарегистрированных в Германии и Португалии, выиграло оптовую закупку на сумму 9,8 млн евро, организованную Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP) на изготовление и поставку бланков паспортов нового образца сроком на пять лет, сообщает LETA.
Масштабную закупку PMLP выиграло объединение двух зарубежных компаний
Масштабную закупку PMLP выиграло объединение двух зарубежных компаний
Поставщиком выступят объединение компаний Veridos GmbH и Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A.
Передовая международная практика требует, чтобы образцы документов, удостоверяющих личность, обновлялись каждые семь-восемь лет.
При закупке выбирается самое дешевое предложение и всего будет поставлено 1 250 000 заготовок.
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