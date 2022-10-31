Масштабную закупку PMLP выиграло объединение двух зарубежных компаний

Объединение двух компаний, зарегистрированных в Германии и Португалии, выиграло оптовую закупку на сумму 9,8 млн евро, организованную Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP) на изготовление и поставку бланков паспортов нового образца сроком на пять лет, сообщает LETA.