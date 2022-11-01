Минблаг: малоимущие могут получить дополнительный продуктовый набор

Продуктовые пакеты можно получить, предъявив справку социальной службы самоуправления о статусе малоимущего или малообеспеченного домохозяйства (с доходом 327 евро на первого или единственного человека в домохозяйстве и 229 евро на каждого последующего), а также о статусе домохозяйства, оказавшегося в кризисной ситуации.

С 1 января 2023 года поддержка фонда - продукты питания, гигиенические товары и школьные принадлежности - будут также доступны малообеспеченным домохозяйствам, чей доход не превышает 376 евро на первого или единственного человека в домохозяйстве и 264 евро на каждого следующего.

Поддержку из фонда в Латвии могут получить также украинские беженцы.

В настоящее время 25 партнерских организаций фонда - неправительственные и религиозные организации, самоуправления и их социальные службы - обеспечивают выдачу поддержки в 446 местах и горячей пищи в 29 суповых кухнях по всей Латвии.