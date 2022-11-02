Что произойдет, если встретятся две женщины, неравнодушные к косметике, одна из которых - косметолог и создатель бренда? Кроме статьи для RUS TVNET, получится консультация для всех читательниц портала.
Тереза Белькова - "играющий тренер" в косметологии. Об уходе за собой, Латвии и бизнесе
Тереза Белькова - "играющий тренер", как сказали бы в спорте, косметолог с опытом более 25 лет, который консультирует и проводит процедуры, обучает коллег работе с косметическими препаратами своего бренда. На всех официальных портретах Тереза запечатлена как серьезный эксперт, как и подобает ее регалиям: методист, член правления компании GMT Beauty Trade, специалист прикладной эстетики, член и лектор Ассоциации косметологов Латвии. Но в жизни Тереза выглядит намного моложе и изящнее, чем на фотографиях. Ловишь себя на мысли о том, что постоянно рассматриваешь ее идеальную кожу без декоративной косметики.
Для нашего разговора Тереза выкроила немного времени в своем очень плотном графике, мы поговорили о специфике ухода за кожей в нашей стране, о косметических традициях Латвии и о мифах, связанных с косметикой.
Очередной материал Ražots Latvijā ("Произведено в Латвии". - Прим. ред.) о внеочередном латвийском косметическом бренде GMT BEAUTY. Эта марка уже 14 лет лидирует на рынке профессиональной косметики не только в странах Балтии, ее знают в Финляндии, Германии, Испании, Португалии, на Кипре и во Франции. Совсем недавно началось покорение Узбекистана.
Сделать свой продукт лучше, эффективнее и выгоднее
Марка профессиональной косметики GMT BEAUTY появилась 14 лет назад. Первые разработки были связаны с применением косметических средств для аппаратных технологий. В 2008-м появились первые продукты для очищения, скраб, шейпинг-гель для похудения, гель для тонизации кожи.
"Мы много работали с разной аппаратурой, но постоянно были какие-то перебои с косметикой, и мы создали свое. Ты понимаешь, что можешь сделать продукт лучше, эффективнее и более выгодный по цене… Производитель аппаратуры предлагает свою косметику, а когда рынок насыщен, бренд меняет аппаратуру и говорит, что данные продукты на этих аппаратах уже не работают. Но это не совсем так. Физику никто не отменял. Ультразвук, он и есть ультразвук… И мы создали продукты, которые применяются и с акустикой, то есть с ультразвуковыми технологиями, и с электричеством (то есть это микротоки, мезопорация, электропорация)", - вспоминает Тереза Белькова.
Опасная профессия
Наша героиня с улыбкой называет профессию косметолога опасной, потому что специалист по восемь часов взаимодействует с химией, и производителю важно позаботиться не только о салонном эффекте для клиента, но и о косметологе, который целый день работает с продуктом: "С 2008 года мы выпускаем те же продукты, но с измененными формулами. Мы сделали их более безопасными для косметологов. Классические базообразователи имеют накопительный эффект, могут вызвать аллергии и повышенную чувствительность. Но об этом мало кто думает. Это то же самое, как с бытовой химией - мы моем посуду с Fairy, не надевая перчатки. Доказано, что активные ингредиенты при экспозиции на кожу 60 минут в день становятся канцерогенными. И если у нас сульфат в посудомоечном средстве, шампуне, геле для душа, то 60 минут накапливается очень быстро", - объясняет Тереза.
Ковид и кожа
"Когда ты понимаешь, что кожа - это два квадратных метра, это такая маленькая кухня, нужно понимать, что нам нужно работать на защитные оболочки кожи. Если мы помылись с гелем, то нужен крем. Нужно трепетно относиться к составам и тому, что мы наносим на себя. Ковид очень хорошо показал, что защитные функции кожи не совсем хорошо работают. У нас - свой микробиом, и если мы его агрессивными очистителями смываем, то мы смываем и всю свою защитную армию. Если мы не восстанавливаем защитные оболочки, то они становятся "дырявыми". Солнце способствует фотостарению, и морщины появляются скорее", - объясняет косметолог.
Мифы о косметике
Тереза рассказывает, что стремительно развивается современное производство новых косметических ингредиентов и рядовые пользователи косметики не успевают следить за всеми новостями и трендами. К примеру, свежая тенденция в антивозрастной косметике, когда продукты не просто преображают нашу кожу внешне, а дают возможность восстановить собственные ресурсы изнутри. Белькова говорит, что благодаря этой тенденции восстановления кожи и эпидермального барьера в ближайшее время появится много разных косметических новинок с пребиотиками.
"Есть миф, что косметика не работает. Но когда мы наносим на кожу гормональные, лекарственные препараты, противораковые, они работают, а косметика нет?" - улыбается Тереза.
Наша героиня рекомендует коллаген - принимать внутрь и одновременно пользоваться косметикой с содержанием этого вещества: "Коллаген - это большая молекула, он никуда не впитывается, это все рассказы, но он работает как сильный, хороший, качественный увлажнитель. Когда мы его принимаем внутрь, организм, как кирпичики, берет то, что ему нужно. Есть очень много исследований, начиная от влияния на кожу до опорно-двигательной системы. В сравнении гликозаминогликана с коллагеном результат от последнего лучше".
Латвийские традиции
Идти в ногу со временем производству GMT помогает тесное сотрудничество с производителями качественного сырья из Германии, Швейцарии и Латвии. В нашей стране, кстати, делают много ингредиентов для хорошей косметики, но не производят консерванты.
Кстати, о хорошей косметике. В Латвии сложились свои косметические традиции, в 30-х годах прошлого века очень развивалась парфюмерия, мыловарение и декоративная косметика. Конечно, вспоминается и Dzintars. Тереза Белькова очень хвалит и современных местных производителей косметики MÁDARA, Līga, Marence, Baldones dūņu kosmētika, Norden и других: "Любые производители в Латвии, которые сейчас делают косметику, все хорошие. Их продукты очень качественные по составу, формулам, - говорит Тереза. - Латвия маленькая, мы не конкуренты, мы все знакомы, с кем-то мы сотрудничаем, кого-то просто знаем".
Уход для балтийских женщин
Тереза говорит, что в Латвии также достойное образование для косметологов, поэтому и хорошие специалисты. Сама она не представляет свой уход без традиционной косметической рутины: умывалка, тоник, дневной/ночной крем, маска.
"У нас очень чисто, мы живем как в пятизвездочном отеле. Мы все ноем, мы все жалуемся, но мы реально живем на пятизвездочном курорте, у нас очень чистая среда. Уход нужен обязательно солнцезащитный, потому что мы все страдаем от повышенной радиации, солнечной пигментации - рак кожи никто не отменял, нужно увлажнение и очень качественное очищение".
На вопрос о том, какие продукты компании пока никак не могут оценить наши женщины, Тереза ответила, что кремы для зоны декольте и ягодиц. Косметолог уверяет, что это работающие вещи, но надо понять тот эффект, который дает эта продукция. Прежде всего улучшение структуры кожи, а не похудение. Кстати, крем для ягодиц очень нужен всем, у кого сидячая работа.
Косметолог нужен всем
Тереза считает, что главная проблема наших женщин - отсутствие регулярности в уходе, мы настолько заняты работой, семьей, детьми, что забываем уделять внимание себе. При этом даже Тереза посещает косметолога и считает, что такие визиты нужны всем: "Есть разные клиенты, есть те, которые любят за собой ухаживать сами, есть те, кто не любит, чтобы до них дотрагивались. Новое поколение. И я не знаю, к чему это приведет. Но мы зачастую делаем ошибки: набираем много лишнего. Я считаю, что полезнее прийти и пообщаться со специалистом. Как себя не похолить, не полелеять? За собой надо ухаживать, потому что это все-таки как психотерапия. Кажется, что косметические процедуры - это слишком дорого. Можно сделать процедуру за 10 евро, а можно за 150, либо все зависит от бюджета. Но время для себя советую оставлять. Я очень рекомендую найти себе косметолога, который делает качественный массаж. Если нет денег на антиэйдж-маски, ходите просто на массаж".
Анастасия Байда - участница медийного марафона "Гражданские журналисты для СМИ".
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