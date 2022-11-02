Тереза Белькова - "играющий тренер" в косметологии. Об уходе за собой, Латвии и бизнесе

На вопрос о том, какие продукты компании пока никак не могут оценить наши женщины, Тереза ответила, что кремы для зоны декольте и ягодиц. Косметолог уверяет, что это работающие вещи, но надо понять тот эффект, который дает эта продукция. Прежде всего улучшение структуры кожи, а не похудение. Кстати, крем для ягодиц очень нужен всем, у кого сидячая работа.

Косметолог нужен всем

Тереза считает, что главная проблема наших женщин - отсутствие регулярности в уходе, мы настолько заняты работой, семьей, детьми, что забываем уделять внимание себе. При этом даже Тереза посещает косметолога и считает, что такие визиты нужны всем: "Есть разные клиенты, есть те, которые любят за собой ухаживать сами, есть те, кто не любит, чтобы до них дотрагивались. Новое поколение. И я не знаю, к чему это приведет. Но мы зачастую делаем ошибки: набираем много лишнего. Я считаю, что полезнее прийти и пообщаться со специалистом. Как себя не похолить, не полелеять? За собой надо ухаживать, потому что это все-таки как психотерапия. Кажется, что косметические процедуры - это слишком дорого. Можно сделать процедуру за 10 евро, а можно за 150, либо все зависит от бюджета. Но время для себя советую оставлять. Я очень рекомендую найти себе косметолога, который делает качественный массаж. Если нет денег на антиэйдж-маски, ходите просто на массаж".