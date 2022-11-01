"Покупают меньше". Жители стали более обдуманно проибретать продукты питания

"Если раньше люди совершали повседневные покупки менее продуманно, то теперь редкий покупатель приобретает товар только потому, что зашел и увидел низкую цену", - сказал Крузитис.

При этом и торговые предприятия закупают товары более взвешенно и в меньшем объеме, параллельно сохраняя разнообразие ассортимента, хотя ощущается давление с целью его ограничения.

Крузитис также отметил, что в магазинах сократился раздел товаров премиум-класса.

По его словам, во время пандемии Covid-19 люди реже ходили в магазины и совершали более крупные покупки, а этой осенью снова стали ходить в магазины чаще, но покупательская корзина стала меньше.

"Покупают меньше, смотрят на вещи более внимательно, прагматично", - сказал Крузитис.

Он также упомянул, что в оставшиеся два месяца текущего года рост цен на продовольственные товары будет умеренным, в том числе цены на многие продовольственные товары останутся на нынешнем уровне, но падения цен не ожидается.

Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания была основана в 2010 году и занимается вопросами, влияющими на развитие розничной торговли продуктами питания. Также ассоциация предоставляет необходимую экспертизу по вопросам, влияющим на бизнес-среду в Латвии.