Жители Латвии стали более обдуманно покупать продукты питания, сказал исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.
"Покупают меньше". Жители стали более обдуманно проибретать продукты питания
"Если раньше люди совершали повседневные покупки менее продуманно, то теперь редкий покупатель приобретает товар только потому, что зашел и увидел низкую цену", - сказал Крузитис.
При этом и торговые предприятия закупают товары более взвешенно и в меньшем объеме, параллельно сохраняя разнообразие ассортимента, хотя ощущается давление с целью его ограничения.
Крузитис также отметил, что в магазинах сократился раздел товаров премиум-класса.
По его словам, во время пандемии Covid-19 люди реже ходили в магазины и совершали более крупные покупки, а этой осенью снова стали ходить в магазины чаще, но покупательская корзина стала меньше.
"Покупают меньше, смотрят на вещи более внимательно, прагматично", - сказал Крузитис.
Он также упомянул, что в оставшиеся два месяца текущего года рост цен на продовольственные товары будет умеренным, в том числе цены на многие продовольственные товары останутся на нынешнем уровне, но падения цен не ожидается.
Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания была основана в 2010 году и занимается вопросами, влияющими на развитие розничной торговли продуктами питания. Также ассоциация предоставляет необходимую экспертизу по вопросам, влияющим на бизнес-среду в Латвии.
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