Решающая роль у покупателей: последние тенденции на рынке недвижимости Латвии

Компания Latio ежемесячно обобщает в "Индексе уверенности покупателей жилья" пять показателей, которые наиболее ярко характеризуют ситуацию на рынке в прошедшем месяце. Главная новость октября - благодаря обширному предложению как серийных квартир, так и в сегментах новых проектов

покупатели сейчас находятся в уникальном положении и могут заключать выгодные сделки с далеко идущей выгодой в будущем.

Данные "Индекса уверенности покупателей жилья" за октябрь:

• 45 дней - в среднем столько времени потребовалось на продажу жилья по рыночной цене (в сентябре - 36; в августе - 32; в июле - 28 дней);

• 8% жилья продано в течение одного месяца с момента опубликования объявления (в сентябре - 12%; в августе - 14%; в июле - 16%);

• 55% продавцов просили несоразмерно высокие рыночной ситуации цены (в сентябре - 58%; в августе - 63%; в июле - 60%);

• 2% покупателей предложили более высокую цену, чем указано в объявлении (в сентябре - 2%; в августе - 4%; в июле - 7%);

• 26% сделок прошли без привлечения кредитов (в сентябре - 26%; в августе - 26%; в июле - 24%).