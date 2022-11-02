Коммунальные счета растут: госканцелярии выделено еще 260 тыс. евро на расходы

Как указала Госканцелярия, в связи с геополитической и экономической ситуацией растет инфляция и в несколько раз выросли цены на энергоресурсы и коммунальные услуги. В мае 2022 года в Госканцелярии и канцелярии президента изменились договоры на поставку электроэнергии,

и ее цена увеличилась в пять раз - с 0,0402 евро до 0,2122 евро за киловатт-час (без НДС).

Цена на электроэнергию с октября 2022 года изменилась и в Школе государственной администрации, составив 0,41 евро за киловатт-час (без НДС), что в пять раз больше по сравнению с 2021 годом. Тариф на тепловую энергию увеличился в четыре раза - с 41,10 евро до 170,59 евро за мегаватт-час (без НДС).

Государственная канцелярия управляет зданием Кабинета министров на бульваре Бривибас, 36, включая обслуживание инженерных систем и оплату коммунальных услуг.

В настоящее время в здании реализуются мэры по снижению энергопотребления. Госканцелярия оценила оставшееся общее доступное финансирование в бюджете на 2022 год и средства, необходимые для покрытия расходов до конца года, и пришла к выводу, что расходы на коммунальные услуги не могут быть покрыты за счет имеющегося финансирования.

В свою очередь, канцелярия президента арендует у Valsts nekustamie īpašumi пять объектов, в том числе Рижский замок, резиденцию в Юрмале и три квартиры для бывших президентов. Расходы на управление пятью арендными объектами, включая расходы на коммунальные услуги, покрываются за счет бюджетных средств, выделенных канцелярии президента. Принимая во внимание подорожание энергоресурсов, канцелярия президента пришла к выводу, что она не может в полном объеме покрыть расходы на коммунальные услуги в этом году.