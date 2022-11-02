Уникальное сооружение: через Даугаву построят объединенный мост Rail Baltica

Объединенный мост станет четвертым мостом подобного рода в мире, но при этом разрешенная скорость движения по трем другим мостам ниже.

"Это будет уникальное сооружение", - заявил вчера на презентации, посвященной проектированию моста, технический директор RB Rail Эрик Дилевс.

Стальной мост станет одним из важнейших объектов новой железнодорожной магистрали Rail Baltica. Его строительство планируется начать в четвертом квартале следующего года и завершить в конце 2026 года, но все зависит от доступного финансирования.

Предварительные затраты на строительство моста ранее оценивались примерно в 200 млн евро. Поскольку проектирование моста еще продолжается и трудно предсказать возможное увеличение стоимости из-за войны, на данный момент еще рано прогнозировать затраты, подчеркнула советник министра сообщения Майя Рена. Точные затраты на строительство моста никто из участников проекта не назвал, но средства будут выделены не только из государственного бюджета, но и из Фонда военной мобильности Евросоюза.

Мост станет частью латвийского участка Rail Baltica протяженностью примерно 265 километров. Строительство основной трассы начнется со стороны Иецавы, затем, в конце 2023 года, начнется строительство моста. Прежде всего будут возведены фундамент и опоры в воде.