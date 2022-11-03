Тревожное событие в лесу Клейсту под Булльупе подошло к счастливому концу. Собака, которая заползла в барсучью нору в среду, 2 ноября, и не могла вылезти оттуда несколько часов, наконец-то была спасена.
Почти сутки в барсучьей норе. После долгих усилий собаку удалось спасти
Почти сутки в барсучьей норе. После долгих усилий собаку удалось спасти
Радостной новостью поделилась пользовательница Facebook Даце Приеде.
"Собака найдена. Выкопана. Жива!!!", - написала Приеде в четверга, 3 ноября, выражая благодарность за помощь и участие.
Уже сообщалось, что в среду вечером, 2 ноября, в социальной сети Facebook Даце Приеде обратилась к жителям за советом или помощью в спасении собаки в лесу - она заползла в барсучью нору и не могла вылезти несколько часов.
Хозяйка собаки заявила, что это произошло в глубине леса. Были вызваны спасатели, и пока их ждали, добровольцы пытались откопать собаку самостоятельно.
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