Почти сутки в барсучьей норе. После долгих усилий собаку удалось спасти

Радостной новостью поделилась пользовательница Facebook Даце Приеде.

"Собака найдена. Выкопана. Жива!!!", - написала Приеде в четверга, 3 ноября, выражая благодарность за помощь и участие.

Уже сообщалось, что в среду вечером, 2 ноября, в социальной сети Facebook Даце Приеде обратилась к жителям за советом или помощью в спасении собаки в лесу - она ​​заползла в барсучью нору и не могла вылезти несколько часов.

Хозяйка собаки заявила, что это произошло в глубине леса. Были вызваны спасатели, и пока их ждали, добровольцы пытались откопать собаку самостоятельно.