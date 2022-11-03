В этом году в Латвии был хороший урожай гречки. Закупочная цена также довольно высока. Потребителей это не радует, ведь выращенная в Латвии гречка в магазинах дорожает все больше и больше. Производитель поясняет, что на конечную цену гречки в магазинах влияет стоимость сырья, но на цену влияет и существенное удорожание энергоресурсов, сообщает ReTV.
ReTV: почему в Латвии дорожает гречка?
Органический фермер Угис Витиньш в этом году выращивал гречку на площади около 40 гектаров в окрестностях Валмиеры, в основном в качестве посевного материала, который весной будет продаваться другим фермерам.
"Гречка в этом году определенно лучше, чем в прошлом.
В этом году засуха повлияла и на урожай гречихи, но в прошлом году она пострадала гораздо сильнее. Посевной материал самый дорогой, самый ценный, за него можно получить больше всего денег", -говорит фермер.
Собранная в хозяйстве гречка уже просушена, ее очистят от примесей и проведут анализ качества. Между тем Майра Дзелзкалея-Бурмистре, представитель общества "Крестьянский сейм", сообщила ReTV, что многие фермеры планируют хранить то, что выращено в этом году, и продавать весной как посевной материал. "В настоящее время закупочная цена составляет около 650 евро за тонну, но были годы, когда цена едва достигала 100 евро", -утверждает она.
В этом году посевные площади под гречкой в Латвии увеличились на треть и достигли примерно 30 тысяч гектаров. "Крестьянский сейм" поясняет, что посевов стало больше, потому что для уменьшения продовольственного кризиса в мире в этом году в Европе разрешили использовать дополнительные земли для производства продуктов питания и кормов. Также гречиха не так требовательна, как другие культуры.
Майра Дзелзкалея-Бурмистре: "Если фермерам приходится выбирать, что сеять, если семена были в наличии, то они выбирают такие растения, как гречка, которая практически не нуждается в удобрениях или нуждается в очень малом количестве, в отличие от ячменя или пшеницы".
Если выращивание гречихи не требует особого ухода, то сбор и переработка - гораздо более сложный процесс. Сначала гречку очищают от примесей, затем сушат. Далее для получения гречневой крупы зерно пропаривают и шелушат.
Председатель правления Dobeles dzirnavnieks Кристапс Амсилс, поясняет, что сейчас в Латвии нет предприятий по переработке гречки, она едет в Литву, но фасуется здесь. Все это приводит к удорожанию конечного продукта, который покупатели видят в магазинах. "Мы покупаем только выращенную в Латвии гречку и работаем только с выращенной в Латвии гречкой.
Цена на сырье имеет очень большое влияние, но следует учитывать, что энергоресурсы за этот год выросли в несколько раз", - замечает он.
Цена на гречку на прилавках магазинов выросла еще в конце прошлого года, когда из-за отсутствия урожая ее закупочная цена доходила до 1000 евро за тонну. Однако в этом году на цену гречки также повлияла война России против Украины.
Представитель Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе говорит: "Гречка - региональный продукт, она не котируется на бирже, она более распространена на нашем постсоветском пространстве. Не пугайтесь, если увидите, что гречка стоит пять, шесть, семь евро за килограмм. Гречка - хороший, вкусный, полезный продукт, но не менее вкусны каши, крупы и другие продукты".
Торговцы отмечают, что по мере роста цен интерес покупателей к гречке снижается. В то же время потребители чаще покупают этот товар во время акций или выбирают брендовые товары, созданные торговцами, которые стоят дешевле.
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