ReTV: почему в Латвии дорожает гречка?

Майра Дзелзкалея-Бурмистре: "Если фермерам приходится выбирать, что сеять, если семена были в наличии, то они выбирают такие растения, как гречка, которая практически не нуждается в удобрениях или нуждается в очень малом количестве, в отличие от ячменя или пшеницы".

Если выращивание гречихи не требует особого ухода, то сбор и переработка - гораздо более сложный процесс. Сначала гречку очищают от примесей, затем сушат. Далее для получения гречневой крупы зерно пропаривают и шелушат.

Председатель правления Dobeles dzirnavnieks Кристапс Амсилс, поясняет, что сейчас в Латвии нет предприятий по переработке гречки, она едет в Литву, но фасуется здесь. Все это приводит к удорожанию конечного продукта, который покупатели видят в магазинах. "Мы покупаем только выращенную в Латвии гречку и работаем только с выращенной в Латвии гречкой.

Цена на сырье имеет очень большое влияние, но следует учитывать, что энергоресурсы за этот год выросли в несколько раз", - замечает он.

Цена на гречку на прилавках магазинов выросла еще в конце прошлого года, когда из-за отсутствия урожая ее закупочная цена доходила до 1000 евро за тонну. Однако в этом году на цену гречки также повлияла война России против Украины.

Представитель Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе говорит: "Гречка - региональный продукт, она не котируется на бирже, она более распространена на нашем постсоветском пространстве. Не пугайтесь, если увидите, что гречка стоит пять, шесть, семь евро за килограмм. Гречка - хороший, вкусный, полезный продукт, но не менее вкусны каши, крупы и другие продукты".

Торговцы отмечают, что по мере роста цен интерес покупателей к гречке снижается. В то же время потребители чаще покупают этот товар во время акций или выбирают брендовые товары, созданные торговцами, которые стоят дешевле.