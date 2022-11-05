Ryanair предупреждает об изменениях в своих услугах в ноябре

Сайт авиакомпании и приложение c 8 ноября с 18:00 по 9 ноября до 5:00 не будет работать по техническим причинам.

Это означает, что в это время пассажиры не смогут регистрироваться и покупать билеты онлайн.

"Клиенты, которые должны лететь в течение этого периода, должны зарегистрироваться онлайн до 18:00 8 ноября", - говорится на сайте Ryanair.

Тем, кто этого не сделает, возможно, придется заплатить дополнительно 55 евро (30 евро для рейсов в Испанию) за регистрацию в аэропорту.

Euronews подчеркивает, что стоит убедиться, что посадочный талон распечатан или загружен в телефон. Если вы прибываете в аэропорт без посадочного талона, Ryanair взимает плату в размере 20 евро за повторную выдачу и распечатку посадочного талона.

Плата за очную регистрацию впервые была введена в 2007 году, но в начале этого года она была увеличена до 55 евро.