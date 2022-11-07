Латвийцы могут поучаствовать в полярной экспедиции на ездовых собаках

Цель арктической экспедиции на собачьих упряжках в полярных регионах Швеции и Норвегии заключается в том, чтобы предоставить участникам возможность испытать жизнь за полярным кругом и побудить больше людей выбираться на природу в зимнее время. Команда Polar, в которую войдут 20 человек и 180 аляскинских хаски, начнет путь с севера Швеции, с берегов Пойккиярви. Маршрут будет пролегать по территории крупнейшей вечной мерзлоты в Европе и закончится на севере Норвегии, в долине Сигналдален.

"Экспедиция за полярный круг на собачьей упряжке помогла мне наладить контакт с собой и природой и понять, что человек не создан для того, чтобы сидеть в четырех стенах, - говорит одна из участниц экспедиции эстонка Майю Линекунд. - В этом и заключается красота Polar - вам не нужно ничего делать, чтобы выйти из зоны комфорта и испытать что-то исключительное, нужно просто подать заявку. Все необходимое снаряжение и обучение бесплатно предоставит организатор".