Комитет сообщения Рижской думы во вторник, 7 ноября, поддержал реформу билетов на проезд в общественном транспорте Риги, которая предусматривает значительное повышение стоимости билета на одну поездку.
В общественном транспорте Риги значительно вырастет стоимость билета на одну поездку
Стоимость одной поездки будет увеличена на неполные 75% или с 1,15 до 2 евро за поездку.
В целом из 135 имеющихся на данный момент видов билетов будет создано шесть видов.
Можно будет приобрести билет на одну поездку - он будет стоить два евро. Будут введены два временных билета - 90-минутная поездка, которая будет стоить 1,50 евро, и 24-часовой билет стоимостью 5 евро.
Трехдневный билет будет стоить 8 евро, пятидневный - 10 евро. Проездной на месяц - 30 евро.
Значительные изменения коснутся месячных билетов, стоимость которых снизится на 40% - с 50 до 30 евро.
Таким образом, Рига выравняет ситуацию с другими столицами стран Балтии.
Будут сохранены нынешние скидки - например, для студентов, педагогов и медперсонала сохранится билет в размере 50% стоимости.
Впрочем, это означает, что для отдельных категорий пассажиров, например для педагогов и студентов, стоимость проезда может вырасти.
Например, для педагогов сейчас проездной на все дни на один маршрут стоит 10 евро, а на рабочие дни - 8 евро. В дальнейшем будут проездные только одного типа, которые будут стоить 30 евро, а со скидкой в 50% для упомянутой группы - 15%. Такая же ситуация и со студентами, которые могут купить проездной на один маршрут за 10 евро. В дальнейшем он будет стоить 15 евро.
В Rīgas satiksme пояснили, что пассажиров, которые используют такие билеты, очень мало.
Изменения не коснутся категорий пассажиров, которым полагается скидка в размере 100%. Таким образом, и в дальнейшем пенсионеры, школьники и люди с инвалидностью в общественном транспорте Риги смогут ездить бесплатно.
В свою очередь, новинкой станет скидка в размере 100% для работающих пенсионеров.
По словам председателя правления Rīgas satiksme Джинеты Иннусы, повышение цены на билет на одну поездку приблизит ее к себестоимости одной поездки, которая сейчас составляет 2,04 евро.
Она отметила, что нынешняя система билетов сложна. Все 135 видов билетов не знает никто, и есть такие виды, которые используют минимально.
Иннуса надеется, что переход на более дешевые проездные и временные билеты позволит изменить привычки пассажиров. Она надеется, что вырастет число пассажиров, которые ранее не могли позволить себе проездные и ездили бесплатно.
Новую систему билетов планируется ввести 31 декабря этого года. Это делается с учетом того, что на Новый год общественный транспорт в Риге будет бесплатным. Таким образом, будет три ночи для того, чтобы места торговли могли ввести новые данные и со 2 января новая система смогла начать работу.
Иннуса указала, что планируется установить 60-дневный проверочный срок, во время которого будут работать старые билеты, приобретенные до 31 декабря.
Окончательное решение о реформе билетов Rīgas satiksme должна принять Рижская дума.
Внеочередное заседание думы по этому вопросу может быть объявлено уже в среду.
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