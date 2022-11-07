В общественном транспорте Риги значительно вырастет стоимость билета на одну поездку

В Rīgas satiksme пояснили, что пассажиров, которые используют такие билеты, очень мало.

Изменения не коснутся категорий пассажиров, которым полагается скидка в размере 100%. Таким образом, и в дальнейшем пенсионеры, школьники и люди с инвалидностью в общественном транспорте Риги смогут ездить бесплатно.

В свою очередь, новинкой станет скидка в размере 100% для работающих пенсионеров.

По словам председателя правления Rīgas satiksme Джинеты Иннусы, повышение цены на билет на одну поездку приблизит ее к себестоимости одной поездки, которая сейчас составляет 2,04 евро.

Она отметила, что нынешняя система билетов сложна. Все 135 видов билетов не знает никто, и есть такие виды, которые используют минимально.

Иннуса надеется, что переход на более дешевые проездные и временные билеты позволит изменить привычки пассажиров. Она надеется, что вырастет число пассажиров, которые ранее не могли позволить себе проездные и ездили бесплатно.

Новую систему билетов планируется ввести 31 декабря этого года. Это делается с учетом того, что на Новый год общественный транспорт в Риге будет бесплатным. Таким образом, будет три ночи для того, чтобы места торговли могли ввести новые данные и со 2 января новая система смогла начать работу.

Иннуса указала, что планируется установить 60-дневный проверочный срок, во время которого будут работать старые билеты, приобретенные до 31 декабря.

Окончательное решение о реформе билетов Rīgas satiksme должна принять Рижская дума.

Внеочередное заседание думы по этому вопросу может быть объявлено уже в среду.