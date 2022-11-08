Магазины Lidl меняют график работы

Таким образом, с понедельника по субботу магазины Lidl будут работать с 7:30 до 22:00, а по воскресеньям - с 8:00 до 22:00.

Представитель Lidl Latvija Ингарс Рудзитис добавил, что, например, год назад режим работы магазинов регулярно менялся из-за различных ограничений, связанных с пандемией.

Lidl Latvija начала активную деятельность 7 октября 2021 года, открыв 15 магазинов по всей Латвии. В настоящее время Lidl Latvija имеет 20 магазинов в 11 городах Латвии.

Оборот Lidl Latvija в прошлом финансовом году, который длился с 1 марта 2021 года по 28 февраля этого года, достиг 101,423 млн евро, а убытки компании выросли на 3,4% - до 53,365 млн евро.