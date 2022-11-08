Археологи, проводя раскопки в Египте, обнаружили туннель под древним храмом Осириса, который когда-то помогал снабжать водой тысячи людей. Высота тайного прохода достигает 2 м, а длина - 1305 м. Он расположен в городе Тапосирис Магна, к западу от Александрии, пишет Live Science.
В Египте под храмом Осириса нашли загадочный туннель
Туннель находится на глубине 20 метров. Находку сравнивают с аналогом, построенным на греческом острове Самос. Ученые считают, что причина создания у туннелей одинаковая - проходы служили своеобразными водопроводами в древние века. Они снабжали водой тысячи людей.
Это точная копия Эвпалинова туннеля в Греции, который считается одним из самых важных инженерных достижений древности. Туннель на Самосе, греческом острове в восточной части Эгейского моря, тоже использовали для переноса воды", - говорит Кэтлин Мартинес, доминиканский археолог и руководитель исследовательской группы.
Находка относится к птолемеевскому периоду (304 г. до н. э. - 30 г. до н. э.). В это время Египтом правила династия королей, происходящая от одного из полководцев Александра Македонского. Раскопки храма проводились со сложностями. Его части погружены под воду, и за всю историю своего существования он не раз страдал от землетрясений, причинивших значительный ущерб конструкции.
Мартинес рассказала, что в туннеле были обнаружены две алебастровые головы: одна из них, вероятно, изображает короля, а другая - высокопоставленного человека. Их точные личности неизвестны. Еще там нашли древние монеты и остатки статуй египетских богов.
На момент строительства этого туннеля в городе проживало от 15 до 20 тысяч человек. Он проходил под храмом, в котором поклонялись Осирису, древнеегипетскому богу подземного мира, и Исиде, египетской богине, жене Осириса.
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