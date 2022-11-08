В Египте под храмом Осириса нашли загадочный туннель

Туннель находится на глубине 20 метров. Находку сравнивают с аналогом, построенным на греческом острове Самос. Ученые считают, что причина создания у туннелей одинаковая - проходы служили своеобразными водопроводами в древние века. Они снабжали водой тысячи людей.

Это точная копия Эвпалинова туннеля в Греции, который считается одним из самых важных инженерных достижений древности. Туннель на Самосе, греческом острове в восточной части Эгейского моря, тоже использовали для переноса воды", - говорит Кэтлин Мартинес, доминиканский археолог и руководитель исследовательской группы.

Находка относится к птолемеевскому периоду (304 г. до н. э. - 30 г. до н. э.). В это время Египтом правила династия королей, происходящая от одного из полководцев Александра Македонского. Раскопки храма проводились со сложностями. Его части погружены под воду, и за всю историю своего существования он не раз страдал от землетрясений, причинивших значительный ущерб конструкции.

Мартинес рассказала, что в туннеле были обнаружены две алебастровые головы: одна из них, вероятно, изображает короля, а другая - высокопоставленного человека. Их точные личности неизвестны. Еще там нашли древние монеты и остатки статуй египетских богов.

На момент строительства этого туннеля в городе проживало от 15 до 20 тысяч человек. Он проходил под храмом, в котором поклонялись Осирису, древнеегипетскому богу подземного мира, и Исиде, египетской богине, жене Осириса.