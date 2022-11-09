Антироссийские санкции работают, экономику ждут негативные последствия

Нефтяное эмбарго ЕС вступит в силу в конце этого года и должно оказать более существенное влияние на платежный баланс России.

Однако из-за российской стратегии "крепости" и реакции центрального банка этой страны санкции, связанные с финансовым сектором, не смогли вызвать финансовый кризис в России. Поэтому спад в экономике России меньше ожидаемого.

Состояние текущего счета России действительно значительно улучшилось в 2022 году.

Профицит (в период с января по сентябрь) составил 198,4 млрд долларов США (198,54 млрд евро), что примерно на 120 млрд долларов больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Основными причинами являются, во-первых, непропорционально высокие цены на основные экспортные товары России - природный газ, уголь и нефтепродукты, во-вторых, уменьшение импорта с начала войны. Поскольку цены на сырье в ближайшие месяцы, вероятно, останутся высокими, профицит текущего счета России в этом году будет около 240 млрд долларов. Относительно высокие цены продолжат поддерживать текущий счет и в 2023 году, несмотря на эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты и решение России сократить поставки природного газа в Европу.

Такие цифры могут свидетельствовать о том, что санкции, введенные против России, пока не дали результата. Однако значительное и постоянное снижение импорта в сочетании с отделением европейской экономики от поставок энергоносителей из России будет иметь серьезные негативные последствия для российской экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Некоторые отрасли, в том числе автомобилестроение и авиация, сильно пострадали из-за зависимости России от глобальных цепочек поставок.