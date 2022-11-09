Начиная с субботы, 12 ноября, Pasažieru vilciens сократит количество отапливаемых вагонов поездов на менее заполненных вечерних и ночных рейсах, сообщили агентству LETA на предприятии.
По вечерам и ночью в поездах будут отапливаться не все вагоны
Пассажиры смогут узнать отапливаемые вагоны по полному освещению, тогда как в остальных вагонах будет сохранено дежурное освещение.
Количество отапливаемых вагонов будет сокращено на 27 поздних вечерних рейсах по будням и 22 рейсах по выходным дням.
В холодное время года температура в салонах электропоездов будет поддерживаться на уровне +14…+16 градусов.
Решение принято на основе анализа потока пассажиров на этих рейсах и расчета количества вагонов для их оптимального заполнения.
Это одна из мер, которая позволит Pasažieru vilciens сэкономить до 15% электро- и теплоэнергии во время отопительного сезона.
Для снижения потребления электроэнергии и природного газа в помещениях предприятия заменено освещение, оптимизировано использование бытовой техники, заменены оконные блоки, установлена вентиляция с системой рекуперации тепла, температура в производственных помещениях снижена до минимальной, предусмотренной нормами, а также, где это возможно, частично введена удаленная работа для сотрудников.
Как сообщалось, в первом полугодии 2022 года Pasažieru vilciens перевезло 6,878 млн пассажиров, что на 48,2% больше, чем за тот же период 2021 года.
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