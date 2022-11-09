Решено: со следующего года Рига будет взимать туристическую пошлину

Таким образом, все туристические объекты должны будут платить сбор в размере 1 евро за каждую ночь пребывания гостя, но не более 10 евро, если гость остается в столице дольше.

Как сообщает самоуправление, плата за прием туристов широко применяется в Европе, в том числе в таких популярных туристических городах, как Берлин, Амстердам, Рим, Венеция, Вена, Брюссель, Лиссабон и др.

Размер пошлины различается в разных странах и городах, и существует несколько моделей расчета, например, фиксированная ставка по цене услуги, дифференцированная плата в зависимости от категории туристического объекта или сезона или плата за каждую ночь проживания.

Полученные доходы город будет использовать для реализации проектов, поддерживающих сферу туризма или развитие туристической инфраструктуры и способствующих международной узнаваемости Риги.

Рижское самоуправление уже приняло аналогичные правила в 2019 году, предусмотрев введение туристической пошлины с 2021 года, но из-за резкого сокращения числа туристов из-за пандемии Covid-19 введение пошлины было отложено.

Не планируется облагать пошлиной ночевку в местах размещения туристов детей в возрасте до 18 лет.

Места размещения туристов должны зарегистрироваться как плательщики пошлины. До 10 января 2023 года необходимо заполнить онлайн-анкету "Пошлина самоуправления за размещение отдыхающих и туристов" на портале latvija.lv, указав основные данные плательщика пошлины и объекта для размещения туристов.

После регистрации плательщик пошлины будет обязан ежемесячно подавать отчет о количестве принятых гостей и начисленной пошлине. Плательщик пошлины будет обязан ежеквартально перечислять в бюджет самоуправления пошлину, рассчитанную за предыдущий квартал.