Исследование выявило гены, дающие надежду бесплодным парам

Первый автор исследовательской работы Марианн Коэль, докторантка Тартуского университета, объяснила, что образцы экспрессии генов в клетках слизистой оболочки матки анализировались для изучения процесса имплантации эмбриона. Для исследования поверхностные или эпителиальные клетки матки и нижележащие стромальные клетки рассматривались отдельно, чтобы понять стадии имплантации в целом. "Мы описали взаимное сотрудничество примерно 500 генных продуктов, которые важны для начала новой жизни. Некоторые из обнаруженных соединений совпадают с тем, что было известно ранее, но мы также обнаружили несколько новых, потенциально важных молекулярных соединений", - добавила Коэль.

Результаты исследования будут применяться в индивидуальном лечении бесплодия, в ходе которого можно оценить готовность слизистой оболочки матки к имплантации эмбриона. По словам ведущего научного сотрудника Центра развития медицинских технологий Каареля Крючкова, специальный генный тест beREADY поможет измерить влияние препаратов для лечения бесплодия на экспрессию генов слизистой оболочки матки и тем самым спрогнозировать наиболее подходящее время для переноса эмбрионов. "Наши результаты показывают, что каждый четвертый пациент, проходящий лечение от бесплодия, нуждается в более точном или индивидуальном плане лечения по молекулярным причинам. Понятно, что более точное и лучше спланированное лечение увеличивает результаты лечения бесплодия", - сказал Крючков.

По словам координатора исследования и ведущего научной сотрудницы Университета Гранада в Испании Сигне Альтмяэ, лечение бесплодия движется в направлении все более точных и эффективных решений. "Наше исследование предоставило важную информацию для выявления новых биомаркеров, которые теперь также доступны пациентам. Поскольку мы не можем по этическим и техническим причинам изучать первые молекулярные контакты между эмбрионом и матерью в утробе матери, мы должны искать косвенные и умные способы понять важность скрытой генетической информации", - заключила Альтмаэ.

Научная статья опубликована в журнале Human Reproduction Open.