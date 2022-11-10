Исследование, проведенное тартускими учеными, выявило гены эмбриона и матери, точное взаимодействие которых позволяет эмбриону имплантироваться в матку и развиваться в плод. Это исследование раскрывает важную информацию для лечения бесплодия и дает надежду парам, которые еще не добились успеха с помощью ЭКО, пишет Rus.Postimees.
Исследование выявило гены, дающие надежду бесплодным парам
Марианн Коэль, докторантка кафедры молекулярной и клеточной биологии Тартуского университета, говорит, что хотя беременность и является естественным этапом в жизни женщины, для многих попытки забеременеть оказались серьезным испытанием. "На помощь приходит экстракорпоральное оплодотворение, или процедура ЭКО, в результате которой с каждым годом рождается все больше детей. К сожалению, показатель успешности ЭКО у женщин в возрасте до 35 лет составляет всего около 30 процентов и снижается по мере старения матери. С одной стороны, причина в низком качестве эмбрионов, но в то же время необходимо понимать и имитировать молекулярные механизмы имплантации эмбрионов в процедурах ЭКО", - пояснила Коэль.
По словам Андреса Салуметса, профессора репродуктивной медицины Тартуского университета, который руководил международным исследованием, изучение имплантации человеческого эмбриона непосредственно в тело женщины невозможно по этическим и техническим причинам. "Для эмбриона имплантация в слизистую оболочку матки - это вопрос выживания, и мы не думаем об этом в случае естественного зачатия. С другой стороны, понимание молекулярных механизмов имплантации эмбриона необходимо при лечении бесплодия, чтобы обеспечить высокую вероятность наступления беременности", - пояснил он.
Первый автор исследовательской работы Марианн Коэль, докторантка Тартуского университета, объяснила, что образцы экспрессии генов в клетках слизистой оболочки матки анализировались для изучения процесса имплантации эмбриона. Для исследования поверхностные или эпителиальные клетки матки и нижележащие стромальные клетки рассматривались отдельно, чтобы понять стадии имплантации в целом. "Мы описали взаимное сотрудничество примерно 500 генных продуктов, которые важны для начала новой жизни. Некоторые из обнаруженных соединений совпадают с тем, что было известно ранее, но мы также обнаружили несколько новых, потенциально важных молекулярных соединений", - добавила Коэль.
Результаты исследования будут применяться в индивидуальном лечении бесплодия, в ходе которого можно оценить готовность слизистой оболочки матки к имплантации эмбриона. По словам ведущего научного сотрудника Центра развития медицинских технологий Каареля Крючкова, специальный генный тест beREADY поможет измерить влияние препаратов для лечения бесплодия на экспрессию генов слизистой оболочки матки и тем самым спрогнозировать наиболее подходящее время для переноса эмбрионов. "Наши результаты показывают, что каждый четвертый пациент, проходящий лечение от бесплодия, нуждается в более точном или индивидуальном плане лечения по молекулярным причинам. Понятно, что более точное и лучше спланированное лечение увеличивает результаты лечения бесплодия", - сказал Крючков.
По словам координатора исследования и ведущего научной сотрудницы Университета Гранада в Испании Сигне Альтмяэ, лечение бесплодия движется в направлении все более точных и эффективных решений. "Наше исследование предоставило важную информацию для выявления новых биомаркеров, которые теперь также доступны пациентам. Поскольку мы не можем по этическим и техническим причинам изучать первые молекулярные контакты между эмбрионом и матерью в утробе матери, мы должны искать косвенные и умные способы понять важность скрытой генетической информации", - заключила Альтмаэ.
Научная статья опубликована в журнале Human Reproduction Open.
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