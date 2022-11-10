Намечаются признаки новых проблем в народном хозяйстве

"В настоящее время как предприятия, так и домохозяйства сталкиваются со многочисленными проблемами. Прежде всего это быстрый рост цен на энергоресурсы. Также растут затраты на поставки материалов и сырья, что влияет на цены значительной части продукции, а также на покупательную способность населения", - говорит председатель правления пивоваренной компании Cēsu alus Эва Сиетиньсоне.

Показатели деловой уверенности в строительстве, сфере услуг и розничной торговле несколько улучшились по сравнению с сентябрем, но продолжают ухудшаться в обрабатывающей промышленности, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В обрабатывающей промышленности показатель уверенности составил -9 (с учетом сезонных колебаний) в октябре текущего года, что является самым низким значением с середины 2020 года. По сравнению с сентябрем показатель снизился на 0,7 процентных пункта.

Показатели уверенности (согласно сезонно нескорректированным данным) существенно снизились по доле в крупнейших отраслях производства: в производстве изделий из дерева (на 9,3 проц. пункта), в производстве неметаллических минеральных продуктов (на 12,6 проц. пункта), а также в производстве химической продукции (на 2,3 проц. пункта). При этом настроения предпринимателей улучшились в производстве продуктов питания (на 0,2 проц. пункта), в производстве металлопродукции (на 1,2 проц. пункта), в производстве компьютеров и электронной техники (на 8,9 проц. пункта), сообщает ЦСУ.

Председатель правления компании Orkla Latvija Том Дидрихсонс говорит, что, к сожалению, ситуация в пищевой промышленности существенно не улучшилась. Наиболее острые вопросы нехватки сырья решены, но постоянно возникают новые, да и все остальные проблемы, связанные со стремительным ростом цен на сырье, удорожанием энергоресурсов, снижением покупательной способности и другими вопросами, до сих пор актуальны и вызывают большую тревогу.