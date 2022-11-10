В Варакляны с декабря удвоится плата за отопление

В настоящее время за теплоэнергию, производимую в Варакляны ООО Dzīvokļu komunālais uzņēmums, жители платят 51,10 евро за мегаватт-час (МВт/ч) без налога на добавленную стоимость (НДС), а с 1 декабря тариф составит 103,41 евро за МВт/ч без НДС.

Как пояснили в самоуправлении,

расчет тарифа произведен с учетом фактических затрат на теплоснабжение в предыдущем периоде и увеличения затрат на энергоресурсы - электроэнергию, топливо, материалы и рабочую силу.

Государственная компенсация за централизованное теплоснабжение будет применяться в размере 50% от цены, превышающей 68 евро за МВт/ч, путем автоматического включения компенсируемой суммы в ежемесячный счет до 30 апреля следующего года.

Согласно данным Firmas.lv, в прошлом году оборот ООО Dzīvokļu komunālais uzņēmums составил 0,54 млн евро, убытки - 18 566 евро. Предприятие было основано в 1992 году, держателем долей его капитала является самоуправление Вараклянского края. Уставной капитал предприятия составляет 2,1 млн евро.