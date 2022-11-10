Видео ⟩ Дешевая земля на Фиджи для латвийцев: новый проект "криминального" предпринимателя

Следует отметить, что остров, на котором Арклиньш так активно пытается продать землю, в 2006 году даже считался самым дорогим островом в мире. Его стоимость оценивалась в 75 миллионов долларов.

Однако предложение Арклиньша невероятно выгодное - участок земли на этом острове мечты можно купить всего за 1000 евро. Чтобы не пришлось жить под открытым небом, можно купить небольшой дом еще за 3000 евро.

В своих видео Арклиньш заявляет, что купил землю площадью около 60 квадратных метров, на которой собирается построить двухэтажный модульный дом.

Мужчина активно продвигает идею Jaunlatvija ("Новой Латвии"), у которой даже есть специальный сайт. Правда, нигде на сайте не упоминаются слова "продать" или "купить", а только "пожертвовать" и "инвестировать".

Немаловажно и то, что остров, на котором в настоящее время предлагается к покупке земля, не принадлежит конкретному продавцу, тем более, учредителю Jaunlatvija.

Руководит проектом Jaunlatvija Эрнест Риекстс, причастный к трагическому пожару общежития в Риге на улице Меркеля.

Эрнеста Риекстса искала полиция, и он был арестован прошлым летом. Уже осенью этого года прокуратура приняла решение привлечь к уголовной ответственности двух человек по факту трагического пожара в нелегальном хостеле в Риге, на улице Меркеля, в результате которого погибли девять человек. По данным агентства LETA, обвиняемыми по делу являются Эрнест Риекстс и Андрей Гайлис.

Старший юридический консультант Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) Ингус Валтиньш сравнивает это предложение с продажей участков земли на Луне.

"Перевести деньги очень просто, но, например, в случае выявления нарушений закона их очень сложно вернуть", - подчеркивает Валтиньш.

Видео: Сюжет программы Bez tabu (на латышском языке)