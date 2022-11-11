Ditton pievadķēžu rūpnīca частично возобновит производство

Предприятие сообщает, что нашла возможность частично восстановить производство, поскольку "изменились обстоятельства".

Ditton pievadķēžu rūpnīca дополнительно проинформирует инвесторов и рынок финансовых инструментов о полном восстановлении экономической активности, если оно станет возможным.

Как сообщалось, ранее Служба государственных доходов (СГД) наложила арест на банковские счета Ditton pievadķēžu rūpnīca и 3 октября предприятие временно приостановило хозяйственную деятельность.

СГД обосновала решение тем, что при подготовке к налоговому аудиту были выявлены риски. Общая сумма обеспечения рисков по стоимости активов Ditton превысила 7,253 млн евро, что примерно соответствует обороту завода за 17 месяцев его работы.

По информации Firmas.lv, 7 ноября 2022 года компания имела налоговую задолженность в размере 33 574,83 евро. Решением СГД от 21 апреля 2022 года по отношению к Ditton pievadķēžu rūpnīca был применен запрет на регистрацию, перерегистрацию, продление и изменение коммерческих залогов в Регистре коммерческих залогов.

Также сообщалось, что завод в первом полугодии этого года работал с оборотом 2,488 млн евро, что на 0,4% больше, чем за соответствующий период 2021 года, и его прибыль составила 119 676 евро, что вдвое больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Крупнейшими акционерами Ditton pievadķēžu rūpnīca являются Эдуард Завадский, умерший в 2016 году (20%), Владислав Дриксне, умерший в 2021 году (19,92%), MAX Invest Holding (13,63%), Maleks S (13,56%) и Dvinsk MNG (9,46%). У предприятия нет информации о распределении долей между наследниками Завадского и Дриксне.

Акции компании котируются во втором списке фондовой биржи Nasdaq Riga.