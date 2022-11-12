Служба национальных парков США попросила посетителей перестать целовать и лизать психоделических жаб пустыни Сонора, так как вместо одурманивания можно серьезно отравиться.
В США посетителей национальных парков призвали перестать целовать и лизать жаб
Служба написала в Facebook, что млечный яд жаб, которые они выделяют через околоушные железы в случае опасности, классифицируется как нелегальное психоделическое вещество, которое может вызвать у людей головокружительный психоделический опыт, однако в случае передозировки этот опыт может закончиться плохо.
Жабы пустыни Сонора или жабы реки Колорадо (incilius alvarius) - одни из крупнейших жаб в Северной Америке. Они могут достигать 17 сантиметров.
Психоделические жабы очень востребованы среди употребляющих наркотики, так как яд может вызвать галлюцинации и эйфорию. Большой спрос может угрожать существованию этих жаб, так как иногда люди забирают их домой.
В Аризоне официально разрешено держать в неволе до 10 жаб острова Соноры, однако в Калифорнии это запрещено.
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