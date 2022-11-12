Сб, 12.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В США посетителей национальных парков призвали перестать целовать и лизать жаб

rus.tvnet.lv
В США посетителей национальных парков призвали перестать целовать и лизать жаб
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Ondrej Prosicky/Shutterstock

Служба национальных парков США попросила посетителей перестать целовать и лизать психоделических жаб пустыни Сонора, так как вместо одурманивания можно серьезно отравиться.

Служба написала в Facebook, что млечный яд жаб, которые они выделяют через околоушные железы в случае опасности, классифицируется как нелегальное психоделическое вещество, которое может вызвать у людей головокружительный психоделический опыт, однако в случае передозировки этот опыт может закончиться плохо.

Жабы пустыни Сонора или жабы реки Колорадо (incilius alvarius) - одни из крупнейших жаб в Северной Америке. Они могут достигать 17 сантиметров.

Психоделические жабы очень востребованы среди употребляющих наркотики, так как яд может вызвать галлюцинации и эйфорию. Большой спрос может угрожать существованию этих жаб, так как иногда люди забирают их домой.

В Аризоне официально разрешено держать в неволе до 10 жаб острова Соноры, однако в Калифорнии это запрещено.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова

Pекомендуем

Читать также
Актуально
Наверх