Omniva установила в странах Балтии уже тысячу посылочных автоматов

1000-й по счету автомат был установлен в Вильнюсе. В этом году, инвестируя 7,5 млн евро, по всей Балтии будет установлено и расширено 270 посылочных автоматов.

Планируется, что после расширения в сети будет 52 762 шкафчика в 133 населенных пунктах.

К концу 2022 года количество посылочных автоматов Omniva в Латвии планируется увеличить до 360.

В прошлом году оборот ООО Omniva Latvija составил 18,001 млн евро, что на 46,6% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 7,4% - до 2,542 млн евро.

Единственным владельцем компании является эстонская Eesti Post.