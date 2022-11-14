У Лауры недавно появился новый член семьи - щенок немецкой овчарки, у которого всего три лапы. В программе Латвийского телевидения Ķepa uz sirds рассказывается о четвероногом друге Лауры по имени Пират.
Щенок с ампутированной лапой попал из приюта в любящий дом
Лаура увидела щенка на странице приюта для животных в Слоке. Сначала она даже не заметила, что у щенка не хватает одной лапы.
Щенок немецкой овчарки попал в приют из питомника с очень травмированной лапой. Каким образом пострадала лапа, неизвестно. Понятно, что собака не получила вовремя должной ветеринарной помощи.
"Такая травма, как у него была, это не результат одного дня", - сказала Лаура, предположив, что у щенка могла быть рана. Лапа была так сильно повреждена, что ее уже нельзя было спасти.
Лаура призналась, что, когда она взяла Пирата в свой дом, то была глубоко разочарована некоторыми людьми, которые не понимали и подвергали сомнению ее выбор.
"Но я уже была к этому готова. Я видела видео, где трехлапые собаки участвуют в соревнованиях и побеждают. И живут красивой собачьей жизнью. Это круто", - уверена Лаура.
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