Щенок с ампутированной лапой попал из приюта в любящий дом

Лаура увидела щенка на странице приюта для животных в Слоке. Сначала она даже не заметила, что у щенка не хватает одной лапы.

Щенок немецкой овчарки попал в приют из питомника с очень травмированной лапой. Каким образом пострадала лапа, неизвестно. Понятно, что собака не получила вовремя должной ветеринарной помощи.

"Такая травма, как у него была, это не результат одного дня", - сказала Лаура, предположив, что у щенка могла быть рана. Лапа была так сильно повреждена, что ее уже нельзя было спасти.

Лаура призналась, что, когда она взяла Пирата в свой дом, то была глубоко разочарована некоторыми людьми, которые не понимали и подвергали сомнению ее выбор.

"Но я уже была к этому готова. Я видела видео, где трехлапые собаки участвуют в соревнованиях и побеждают. И живут красивой собачьей жизнью. Это круто", - уверена Лаура.