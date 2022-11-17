Стремительно приближается время праздников, когда камера смартфона особенно полезна для запечатления прекрасных мгновений. Будь то праздничные гирлянды, украшающие темное время суток, или танцующие люди – есть множество моментов, которые непременно стоит сохранить, однако меняющиеся условия освещения довольно сильно влияют на полученные результаты. Чтобы каждый сделанный вами кадр, был достоен внимания, эксперт по технологиям компании Huawei рассказал о самых полезных функциях камеры смартфона.
Устали от размытых изображений? Представляем функции камеры смартфона для идеального результата
Темнота больше не препятствие
Нередко недостаточное освещение становится основной причиной, из-за которой фотография получается зернистой или расплывчатой. Поэтому разработчики современных технологий уделяют особое внимание возможностям камеры смартфона в ночное время или в условиях ограниченного освещения, чтобы в моменты внезапного вдохновения фотографическое оборудование позволяло сделать качественные снимки.
«Благодаря высокой светочувствительности основной камеры и алгоритму XD Fusion Pro камера Huawei Mate 50 Pro 50 MP Ultra Aperture воспринимает на 24 % больше света, чем ее предшественники. Камера поддерживает высокую резкость и детализацию, измеряя холодные и теплые цвета и соотношение светлых и темных участков. При этом ночной режим позволяет во время фотографирования еще на этапе предпросмотра лучше рассмотреть фотографируемый объект, делая его светлее и отчетливее», – поясняет Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei в Латвии.
Все в фокусе
Праздничное время – это еще и встречи, совместное времяпровождение в дружеском и семейном кругу. На таких мероприятиях часто делают групповые портреты, на которых изображение некоторых участников, находящиеся на заднем плане, нередко получается расплывчатым и зернистым.
«Профессиональный портретный режим в смартфоне Huawei Mate 50 Pro работает наряду с особенно большим раскрытием диафрагмы и умными алгоритмами. Чтобы делать максимально качественные индивидуальные или групповые фотоснимки, фон размывается, чтобы сосредоточиться на людях в кадре. Установив в устройстве меньшее раскрытие диафрагмы, его можно сфокусировать на нескольких объектах одновременно, что отлично подходит для групповых фотографий. В свою очередь, увеличенное раскрытие диафрагмы подходит именно для портретов, поскольку размывает изображение находящихся на заднем плане людей или композиции», – поясняет эксперт по технологиям.
Праздник во всем своем блеске и движении
Иногда, чтобы запечатлеть достойные внимания моменты, одного изображения недостаточно, поэтому видеозапись – это отличный способ зафиксировать смешные сцены или выступления, чтобы потом вспоминать пережитое или делиться этим с друзьями и близкими.
«Видеозапись становится все чаще используемым форматом, поэтому неудивительно, что вместо фотографий на праздниках снимают все больше видео, которые затем можно обработать как интересные цифровые поздравления или поделиться ими в социальных сетях. В этом плане Huawei в своем новом смартфоне Mate улучшил функцию видео, включив в нее технологию макросъемки, которая позволяет снимать видео в особенно большом приближении и высоком разрешении, чтобы уловить уникальные детали и мотивы. В свою очередь, для семейных мероприятий пригодится эффект размытого фона, который выделяет главного героя видеозаписи, как в портретном режиме, благодаря чему съемка тематических домашних короткометражных фильмов может стать новой праздничной тенденцией», – предлагает М. Тиллерс.