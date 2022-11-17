Устали от размытых изображений? Представляем функции камеры смартфона для идеального результата

«Профессиональный портретный режим в смартфоне Huawei Mate 50 Pro работает наряду с особенно большим раскрытием диафрагмы и умными алгоритмами. Чтобы делать максимально качественные индивидуальные или групповые фотоснимки, фон размывается, чтобы сосредоточиться на людях в кадре. Установив в устройстве меньшее раскрытие диафрагмы, его можно сфокусировать на нескольких объектах одновременно, что отлично подходит для групповых фотографий. В свою очередь, увеличенное раскрытие диафрагмы подходит именно для портретов, поскольку размывает изображение находящихся на заднем плане людей или композиции», – поясняет эксперт по технологиям.

Праздник во всем своем блеске и движении

Иногда, чтобы запечатлеть достойные внимания моменты, одного изображения недостаточно, поэтому видеозапись – это отличный способ зафиксировать смешные сцены или выступления, чтобы потом вспоминать пережитое или делиться этим с друзьями и близкими.

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