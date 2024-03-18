Что стоит учесть, обустраивая апартаменты под сдачу?

Выбирайте нейтральные цвета. Нейтральные цвета в интерьере обычно более долговечны в отличие от модных оттенков, которые могут стать неактуальными уже через пару лет. Помимо этого, к нейтральным оттенкам легче подобрать мебель, которую со временем нужно обновлять. Такое решение позволит проще и дешевле менять интерьер.

"Не беспокойтесь о том, что интерьер может выглядеть слишком безликим - текстиль и аксессуары придадут характер и даже смогут отразить последние тенденции.

Такие элементы легко менять, что поможет изменить образ пространства. Декоративные подушки, гардины, ковры, лампы, вазы схожих цветов создадут нужный стиль, при этом их легко поменять при необходимости", - говорит Б. Аузиня.

Выбирайте качество, а не количество. Хотя порой кажется наоборот, Б. Аузиня советует выбирать качество, а не количество, подбирая материалы и основную мебель в квартире под сдачу. По ее словам,

качественные решения дольше прослужат и будут нуждаться в меньшем уходе и ремонте, что позволит в долгосрочной перспективе сэкономить.

Обратите внимание на период гарантии, особенно если вы сдаете апартаменты на короткий срок. Например, на большинство кухонь IKEA гарантия составляет 25 лет, на некоторую мебель для офиса, диваны и кресла - 10 лет.