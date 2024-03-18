Что стоит учесть, обустраивая апартаменты под сдачу?

Обустройство квартиры под сдачу - не совсем то же самое, что обустраивать квартиру, где вы будете проживать сами. Апартаменты для краткосрочной и долгосрочной аренды должны быть функциональными, нейтральными по стилю и простыми в уборке. Руководитель отдела по обслуживанию бизнес-клиентов IKEA делится советами по обустройству квартир под сдачу.
Уже этой весной в Лиепае на улице Эзермалас откроет свои двери Пункт заказа и получения товаров IKEA. Здесь клиенты смогут вдохновиться идеями и спланировать решения для дома, проконсультировавшись со специалистами IKEA, а также заказать необходимые товары. В IKEA есть много товаров для бизнеса - мебель для офиса, отелей, ресторанов и других помещений и не только. Также в IKEA имеется специальный отдел для бизнес-клиентов, который помогает создавать проекты интерьера.
Обычно владельцы апартаментов, обустраивая их, не знают, кто в них будет жить. Поэтому руководитель отдела обслуживания бизнес-клиентов Байба Аузиня советует
держать это в голове и не фокусироваться на личном вкусе. Арендаторы могут меняться, поэтому решения должны быть, скорее, мультифункциональными, гибкими и удобными для разного типа людей.
Помимо этого, как добавляет Б. Аузиня, качество и прочность выбранной мебели помогут предотвратить проблемы - чем прочнее мебель, тем меньше забот с возможным ремонтом.
Советы по обустройству апартаментов под сдачу
Представитель IKEA делится простыми советами, которые стоит держать в голове, обустраивая квартиру под сдачу, чтобы сделать ее привлекательной для арендаторов вне зависимости от вкуса и предпочтений.
Выбирайте нейтральные цвета. Нейтральные цвета в интерьере обычно более долговечны в отличие от модных оттенков, которые могут стать неактуальными уже через пару лет. Помимо этого, к нейтральным оттенкам легче подобрать мебель, которую со временем нужно обновлять. Такое решение позволит проще и дешевле менять интерьер.
"Не беспокойтесь о том, что интерьер может выглядеть слишком безликим - текстиль и аксессуары придадут характер и даже смогут отразить последние тенденции.
Такие элементы легко менять, что поможет изменить образ пространства. Декоративные подушки, гардины, ковры, лампы, вазы схожих цветов создадут нужный стиль, при этом их легко поменять при необходимости", - говорит Б. Аузиня.
Выбирайте качество, а не количество. Хотя порой кажется наоборот, Б. Аузиня советует выбирать качество, а не количество, подбирая материалы и основную мебель в квартире под сдачу. По ее словам,
качественные решения дольше прослужат и будут нуждаться в меньшем уходе и ремонте, что позволит в долгосрочной перспективе сэкономить.
Обратите внимание на период гарантии, особенно если вы сдаете апартаменты на короткий срок. Например, на большинство кухонь IKEA гарантия составляет 25 лет, на некоторую мебель для офиса, диваны и кресла - 10 лет.
Выбирайте простую в уходе мебель. Помимо качества, стоит обращать внимание на особенности ухода за мебелью - чем он проще, тем лучше. Для кухонной столешницы стоит выбирать материал, устойчивый к царапинам, кухонные фасады - более практичные и простые в уборке.
"Также подойдет мягкая мебель со съемными чехлами. В IKEA есть диваны, у которых можно менять детали, такие как диванные подушки, ручки и др.
Это позволит продлить жизнь дивану, обновить его и сэкономить. Качество бытовой техники тоже имеет значение - стоит выбирать простую в уходе, например, духовку с системой самоочищения, что позволит быстро избавиться от остатков еды и жира", - делится Б. Аузиня.
Выбирайте удобные и многофункциональные решения. Апартаменты под сдачу должны быть функциональными и гибкими, будь то краткосрочная или долгосрочная аренда - люди будут меняться, поэтому
важно, чтобы квартира подходила под разные семьи и их нужды. Многофункциональная мебель для таких ситуаций - незаменимая вещь.
Например, раздвигающиеся столы для разных по количеству членов семей, модульные диваны, которые можно при необходимости увеличить, диваны-кровати для гостиной, а для работы из дома это могут быть рабочие столы разного размера. На большинство таких товаров гарантия в IKEA составляет 10 лет.
Бесплатное планирование интерьера для бизнеса
В IKEA для бизнеса или апартаментов для сдачи всегда можно найти подходящее решение - как эстетичное, так и функциональное и продуманное. Дизайнеры интерьеров подготовят проект, помогут выбрать подходящую мебель и спланировать расположение мебели в заданном пространстве, будь то апартаменты, офисы, небольшие магазины, кафе, отели или другие помещения. Если клиент решит осуществить проект и купить 70% предложенных товаров IKEA, то услуга дизайнера будет совершенно бесплатной. Подробнее.
IKEA откроет новый Пункт заказа и получения товаров в Лиепае уже весной. Это будет первый уменьшенный формат IKEA в Латвии для планирования и заказа товаров.
- Цель Пункта заказа и получения товаров IKEA - помощь в планировании мебели IKEA, такой как кухни, шкафы, мебель для спальни и др. Клиенты смогут зарезервировать время для индивидуальной консультации или спланировать мебель самостоятельно на месте с помощью работников IKEA.
- В Пункте заказа и получения товаров покупатели смогут удобно и легко заказать и забрать свои онлайн-покупки из IKEA. Полный ассортимент товаров IKEA можно приобрести в онлайн-магазине, а часть товаров будет доступна на месте.
- Все доступные в Латвии услуги IKEA будут также предоставляться в IKEA в Лиепае - например, замеры, сборка, установка и др.
- В Пункте заказа и получения товаров в Лиепае покупатели смогут все посмотреть, потрогать и оценить - здесь будут и кухни, и шкафы, и решения для столовых и спален.