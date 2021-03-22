Государственная поддержка для предприятий – в дальнейшем вплоть до 100 000 евро в месяц

Предприятия по всей Латвии уже воспользовались этой возможностью получения гранта на оборотные средства. На выплаты уже направлено более 90 млн евро, и объем выплат с каждым днем продолжает расти. Программа разработана Министерством экономики, а администрировать выплаты будет Служба государственных доходов (VID).
Кто может подать заявку на грант?
В период с января до мая с.г. подать заявку на ежемесячный грант могут предприятия, у которых спад оборотных средств в соответствующем месяце отвечает одному из четырех критериев, указанных на сайте VID. Там же доступна подробная информация об условиях, а также порядке подачи заявки.
Предприятиям следует учитывать, что при расчете спада оборота не учитывается размер полученной поддержки. Однако это не отменяет требований по уплате налогов и ведения бухгалтерского учета, эта помощь не может быть также объединена с другой государственной поддержкой.
Размер поддержки составляет 60% от общей суммы брутто зарплаты на предприятии, с которой были уплачены налоги на зарплату в августе, сентябре и октябре 2020 года, но не более 100 000 евро в месяц, и не более чем 1 800 000 евро для группы связанных лиц.
Как подать заявку на грант?
Процедура подачи заявки простая – надо заполнить бланк в Системе электронного декларирования VID (EDS). Подать заявку на получение поддержки можно до 15 июня 2021 года, и использовать ее можно с момента предоставления помощи, но не позднее чем до 31 июля 2021 года.
Предприятие должно подтвердить и указать спад оборота в соответствии с одним из критериев и то, что полученная помощь будет использована в течение трех месяцев с момента подачи заявления, но не позднее чем до 31 июля 2021 года.
В случае вопросов приглашаем связаться с консультантами VID, которые охотно помогут заполнить заявку. Больше информации о подаче заявки на грант на веб-сайте VID.
Возможности поддержки для преодоления трудностей в связи с Covid-19
С учетом проведенной эпидемиологами оценки растущих рисков распространения Covid-19, в Латвии установлены строгие меры безопасности в целях сохранения здоровья. Одновременно разработан ряд краткосрочных и долгосрочных решений для поддержки как работников, так и предприятий и отраслей, непосредственно пострадавших от чрезвычайной ситуации и введения мер безопасности. Обобщенная информация о возможностях поддержки доступна на сайте Министерства финансов.