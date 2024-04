Как не потерять гибкость и подвижность? Инновационный продукт для здоровья суставов, созданный в Латвии

Каковы основные преимущества MAGNEFlex?

Обеспечивает высококачественный и чистый суставной коллаген II типа, который является основным природным компонентом суставного хряща и который новейшие исследования признают одним из наиболее эффективных средств для поддержания здоровья и борьбы с воспалениями в суставах (1,2*).

Фото: Publicitātes attēls

Содержит магний и витамин D , которые способствуют нормальной работе мышц и помогают при судорогах, а витамин D поддерживает здоровье костей, что важно для общего здоровья суставов; при этом витамины С и В6 обеспечивают синергический эффект;

, которые способствуют нормальной работе мышц и помогают при судорогах, а витамин D поддерживает здоровье костей, что важно для общего здоровья суставов; при этом обеспечивают синергический эффект; Эффективен для применения широким кругом людей: для людей с длительными ежедневными физическими нагрузками и спортсменов, чей организм подвергается интенсивным ежедневным нагрузкам; для людей с избыточным весом и, следовательно, чрезмерно напряженными коленными, тазобедренными и позвоночными суставами; для пожилых людей; для пациентов с проблемами движения и т. д.;

для людей с длительными ежедневными физическими нагрузками и спортсменов, чей организм подвергается интенсивным ежедневным нагрузкам; для людей с избыточным весом и, следовательно, чрезмерно напряженными коленными, тазобедренными и позвоночными суставами; для пожилых людей; для пациентов с проблемами движения и т. д.; Легко использовать, поскольку одна капсула содержит тщательно подобранный состав активных веществ, созданный в соответствии с рекомендациями ведущих ортопедов Латвии.

Фото: Publicitātes attēls

***

Ссылки:

1. Efficacy and tolerability of an undenatured type II collagen supplement in modulating knee osteoarthritis symptoms: a multicenter randomized, double-blind, placebo-controlled study. Nutrition Journal (2016) 15:14 DOI 10.1186/s12937-016-0130-8.

2. UC-II Undenatured Type II Collagen for Knee Joint Flexibility: A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Study. Journal of integrative and complementary medicine, Volume 28, (6), 2022, pp. 540–548; doi: 10.1089/jicm.2021.0365

Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценный и сбалансированный рацион.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!