Наконец-то в Латвии появилось что-то новое и эффективное против болей в суставах! Наши собственные фармацевты при поддержке врачей создали инновационную, даже уникальную формулу MAGNEFlex для людей с жалобами на состояние опорно-двигательного аппарата. Многие пациенты, которым назначили MAGNEFlex, делятся своим восхищением по поводу достигнутого эффекта. Благодаря оригинальной, научно обоснованной комбинации активных веществ найдено мощное и инновационное решение!
Как не потерять гибкость и подвижность? Инновационный продукт для здоровья суставов, созданный в Латвии
Неподвижный и кривой уже в 40 лет?
Я пришла домой с работы и сразу сбросила туфли на высоком каблуке - больше не могу терпеть в них целый день. Руки и плечи болят от вчерашнего развешивания штор. Нужно убраться в кошачьем туалете, но наклониться трудно. Я легла на диван, чтобы отдохнуть. Бац... Неужели старость уже в сорок лет?! Надо что-то изменить в образе жизни, например заняться спортом, вот только моя вторая половинка, активный бегун на длинные дистанции, тоже часто жалуется на боли в суставах и мышцах!
Конечно, мы не молодеем, а организм изнашивается.
В зависимости от уровня боли, скованности и гибкости каждый может оценить уровень здоровья своих суставов и то, какое влияние оно оказывает на общее самочувствие и благополучие во время физической активности.
Тяжело принять тот факт, что ты, человек, все делаешь с умом и в меру - но тело все равно тебя подводит. Между тем другие в вашем возрасте умудряются путешествовать на автобусе (как они могут сидеть часами?) или даже сесть на шпагат!
Почему это происходит? Проблемы с суставами случаются у каждого, но проявляются они по-разному. Я собрала информацию и пришла к выводу, что в основном это можно объяснить тремя главными причинами.
Почему начинаются проблемы с движением
1. Высокоинтенсивные тренировки могут привести к травмам костей, суставов и мышц, окружающих суставы.
Обычно это происходит по собственной вине: суставы переутомляются чрезмерной нагрузкой и повторением движений без адекватного отдыха, к тому же организму не дается достаточно времени для восстановления.
Это случай моего партнера и матери: один бегает практически каждый день, не делая никаких других упражнений; другая проводит лето в саду с утра до ночи, хотя это выше ее сил. Подруга же внезапно перешла к занятиям дома и в своем новичковом энтузиазме переусердствовала, что ей пришлось пойти к врачу. Врач сказал, что техника упражнений неправильная, а суставы от рождения довольно слабые - видимо, из-за наследственности.
2. Малоподвижность может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как артрит, остеопороз, а также к увеличению веса и ослаблению мышц и суставов.
Если мышцы не используются регулярно, они могут атрофироваться и терять силу, что затрудняет функционирование суставов.
Бездействие не только ослабляет мышцы, но и приводит к увеличению веса, что может привести к дополнительной нагрузке на суставы. Длительное сидение или стояние может вызвать скованность мышц и суставов, уменьшая диапазон движений и гибкость. На самом деле это касается меня и многих моих коллег - мы слишком много сидим перед компьютером!
3. Старение может способствовать повреждению суставов посредством различных процессов.
Время течет внутри и вокруг суставов конструкции: происходит естественный износ суставных хрящей; уменьшается выработка синовиальной жидкости и смазка суставов. Остеопороз - потеря плотности костей и ослабление костей - также связан со старением.
Потеря силы и мышечной массы приводит к мышечной слабости, влияющей на поддержку суставов. Наконец, могут возникнуть воспаления и возможные заболевания суставов, которые усугубят повреждение. Если вы также узнали причину своей скованности или боли в одном из этих пунктов, пришло время действовать - лучше не станет. Если и есть случаи, когда время лечит, то этого нельзя сказать о суставах.
Данное суставам воздастся
Галерты, свиные уши и другие хрящи в рационе ничего не дают для суставов - а даже если бы давали, то это не является ни эффективной, ни современной помощью. Хотите надолго сохранить жизнь своим суставам и энергично наслаждаться активным образом жизни? Травматолог клиники Orto Андрей Передистый говорит:
"В 35-45 лет следует начать больше заботиться о своей "подвижной части" и "опорном аппарате". Даже если боли и проблемы с суставами невелики, возрастные изменения необратимы - но их можно "притормозить". При условии, что образ жизни будет приведен в порядок и проблема малоподвижности будет решена.
Наряду с умеренными физическими упражнениями MAGNEFlex является современным дополнением к повседневной жизни для всех, кто заботится о здоровье своих костей и суставов и хочет поддерживать нормальную функцию мышц. Доктор Передистый рекомендует его своим пациентам, которым необходимо восстановить подвижность суставов как в острых, так и в хронических случаях. Состав MAGNEFlex сочетает в себе науку, опыт, поддержку врачей и инновации. Таким образом, этот продукт, разработанный местной фармацевтической компанией Lotos Pharma совместно со специалистами, понравится даже самым требовательным покупателям.
Каковы основные преимущества MAGNEFlex?
- Обеспечивает высококачественный и чистый суставной коллаген II типа, который является основным природным компонентом суставного хряща и который новейшие исследования признают одним из наиболее эффективных средств для поддержания здоровья и борьбы с воспалениями в суставах (1,2*).
- Содержит магний и витамин D, которые способствуют нормальной работе мышц и помогают при судорогах, а витамин D поддерживает здоровье костей, что важно для общего здоровья суставов; при этом витамины С и В6 обеспечивают синергический эффект;
- Эффективен для применения широким кругом людей: для людей с длительными ежедневными физическими нагрузками и спортсменов, чей организм подвергается интенсивным ежедневным нагрузкам; для людей с избыточным весом и, следовательно, чрезмерно напряженными коленными, тазобедренными и позвоночными суставами; для пожилых людей; для пациентов с проблемами движения и т. д.;
- Легко использовать, поскольку одна капсула содержит тщательно подобранный состав активных веществ, созданный в соответствии с рекомендациями ведущих ортопедов Латвии.
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Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценный и сбалансированный рацион.
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