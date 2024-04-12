Как не потерять гибкость и подвижность? Инновационный продукт для здоровья суставов, созданный в Латвии

Почему это происходит? Проблемы с суставами случаются у каждого, но проявляются они по-разному. Я собрала информацию и пришла к выводу, что в основном это можно объяснить тремя главными причинами.

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Почему начинаются проблемы с движением

1. Высокоинтенсивные тренировки могут привести к травмам костей, суставов и мышц, окружающих суставы.

Обычно это происходит по собственной вине: суставы переутомляются чрезмерной нагрузкой и повторением движений без адекватного отдыха, к тому же организму не дается достаточно времени для восстановления.

Это случай моего партнера и матери: один бегает практически каждый день, не делая никаких других упражнений; другая проводит лето в саду с утра до ночи, хотя это выше ее сил. Подруга же внезапно перешла к занятиям дома и в своем новичковом энтузиазме переусердствовала, что ей пришлось пойти к врачу. Врач сказал, что техника упражнений неправильная, а суставы от рождения довольно слабые - видимо, из-за наследственности.

2. Малоподвижность может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как артрит, остеопороз, а также к увеличению веса и ослаблению мышц и суставов.

Если мышцы не используются регулярно, они могут атрофироваться и терять силу, что затрудняет функционирование суставов.