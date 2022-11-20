Ученые открыли способ, с помощью которого люди "разговаривают" с кошками

Недавнее исследование показывает, что на самом деле это не так уж и сложно. Вам просто нужно больше улыбаться им. "Улыбайтесь, прищурив глаза и медленно моргая", - заключают ученые.

В исследовании, опубликованном в 2020 году, ученые наблюдали за взаимодействием кошек и людей. В результате они пришли к выводу, что медленное моргание глаз заставляет кошек приближаться к людям и вызывает положительные эмоции.

"Как человек, который изучал поведение животных и является владельцем кошек, я считаю, здорово иметь возможность показать, что кошки и люди могут общаться таким образом", - подтвердила психолог Карен Маккомб из Университета Сассекса в Великобритании.

Если у вас есть кошка, вы уже заметили, как она закрывает глаза и медленно моргает.

Это исследование предполагает, что люди могут "скопировать" такое поведение, чтобы сказать кошкам, что они дружелюбны и открыты для взаимодействия. В рамках исследования группа психологов провела два эксперимента, чтобы определить, ведут ли кошки себя по-другому по отношению к людям, которые медленно моргают.

В первом эксперименте владельцы медленно моргали 21 кошке из 14 разных домохозяйств. Как только кошка устроилась и почувствовала себя комфортно на одном месте в своей домашней среде, владельца попросили сесть примерно в метре от нее и медленно моргать, когда кошка смотрит на него.

И лицо владельца, и лицо кошки были сняты на видео, и результаты сравнили с видео, как кошки моргают без взаимодействия с человеком.

Во второй эксперимент были включены 24 кошки из восьми разных домохозяйств. На этот раз моргали не владельцы, а исследователи, ранее не контактировавшие с кошкой. Они следовали тому же процессу медленного моргания, что и в первом эксперименте. Исследователи обнаружили, что кошки не только чаще моргали в ответ, но и с большей вероятностью приближались к руке человека после того, как человек моргнул.