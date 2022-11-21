Компания Tele2 установила станции 5G в 46 населенных пунктах Латвии

Он отметил, что за последние полтора месяца компания установила 25 новых базовых станций 5G в разных населенных пунктах Латвии.

Фирманис сообщает, что теперь сеть 5G Tele2 действует также в Адажи, Аугсткалне, Дурбе, Ирлаве, Лимбажи, Румбуле и Турлаве. При этом наибольшее количество базовых станций 5G в настоящее время установлено в Риге и близлежащих краях, где самая большая нагрузка на сеть мобильной связи и для сети 4G требуются дополнительные мощности.

"В настоящее время уже более 32 000 клиентов используют гаджеты с 5G в своей повседневной жизни, и это число продолжает постепенно расти", - говорит технический директор Tele2 Лига Круминя.

Она также упоминает, что сейчас ведется активная работа по планированию развития сети 5G на следующий год. "Понятно, что количество станций 5G Tele2 увеличится на несколько сотен", - отмечает Круминя.

Компания также констатирует, что потребление данных в сети 5G Tele2 выросло примерно в шесть раз с начала этого года. Наиболее активными пользователями сети 5G являются клиенты в Даугавпилсе, Олайне, Риге и Марупе.

Уже сообщалось, что в прошлом году Tele2 работала с оборотом в 152,246 млн евро, что на 9,5% больше, чем годом ранее, а прибыль компании уменьшилась на 7,6% и составила 31,864 млн евро.

Компания зарегистрирована в ноябре 1995 года, ее основной капитал составляет 3,486 млн евро. Единственным владельцем Tele2 является шведская Tele2 Sverige.