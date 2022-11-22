Трудно оплатить счета? RNP рекомендует, куда обращаться

Он отметил, что в этом году платежная дисциплина населения находится на хорошем уровне, возможно, из-за пандемии, потому что люди меньше путешествовали, делали сбережения, поэтому в настоящее время счета в основном оплачиваются вовремя.

При этом Нейманис напомнил, что отопительный сезон только начался и счета по сравнению с прошлым годом могут быть на 15-20% выше.

Нейманис подчеркнул: если жители понимают, что оплачивать счета будет сложно, то необходимо обратиться в социальную службу за поддержкой. Возможно, стоит подумать об увеличении государственной поддержки.