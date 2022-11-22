В случае, если жители не в состоянии оплачивать счета за отопление, им надо обратиться за помощью в социальную службу, сказал председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Роналд Нейманис в интервью программе TV3 900 sekundes.
Трудно оплатить счета? RNP рекомендует, куда обращаться
Трудно оплатить счета? RNP рекомендует, куда обращаться
Он отметил, что в этом году платежная дисциплина населения находится на хорошем уровне, возможно, из-за пандемии, потому что люди меньше путешествовали, делали сбережения, поэтому в настоящее время счета в основном оплачиваются вовремя.
При этом Нейманис напомнил, что отопительный сезон только начался и счета по сравнению с прошлым годом могут быть на 15-20% выше.
Нейманис подчеркнул: если жители понимают, что оплачивать счета будет сложно, то необходимо обратиться в социальную службу за поддержкой. Возможно, стоит подумать об увеличении государственной поддержки.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова