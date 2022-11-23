Новые тарифы Sadales tīkls ударят по жителям, установившим солнечные панели

В свою очередь, новый тарифный проект Sadales tīkls Лазда рассматривает как попытку уничтожить все, что на государственном уровне было сделано в Латвии за последние годы в области энергоэффективности и энергетической независимости.

По словам Лазды, новые тарифы Sadales tīkls в первую очередь "накажут" все домохозяйства, которые в последние годы инвестировали в энергоэффективность и зеленые энергетические решения. Вместо запланированного уменьшения счетов именно у них расходы не сократятся, а, наоборот, возрастут.

Наиболее значительное повышение цен "накажет" домохозяйства, которые использовали господдержку для установки микрогенераторов, солнечных панелей или ветрогенераторов. Программа предусматривала, что максимально допустимая производственная мощность установленных солнечных панелей и ветрогенераторов не должна превышать 50% от максимально допустимой нагрузки соединения.

Для того, чтобы домохозяйства могли генерировать необходимую им электроэнергию и хранить как можно больше для последующего использования (система расчетов NETO), им необходимо увеличить разрешенную пропускную способность подключения. Теперь именно эти домохозяйства ожидают самого высокого роста тарифов, объясняет Лазда, указывая, что, по сути, Sadales tīkls делает более дорогим для владельцев микрогенераторов использование собственной вырабатываемой энергии, которая ранее хранилась в общей сети, и заставит их перейти от системы NETO к договору с продавцом электроэнергии на покупку выработанной электроэнергии. Здесь также остается нерешенным вопрос о подоходном налоге с мелких производителей электроэнергии.