В конце октября оператор распределительной системы Sadales tīkls сообщил о намерении значительно повысить тарифы на электроэнергию. В середине ноября компания подготовила и представила на оценку Комиссии по регулированию общественных услуг новый тарифный проект. Рассказываем, как поменяются расценки на электроэнергию и что ждет домохозяйства, которые перешли на возобновляемые источники энергии.
Новые тарифы Sadales tīkls ударят по жителям, установившим солнечные панели
В случае одобрения нового тарифного проекта со следующего года бремя расходов на электроэнергию будет постепенно увеличиваться как для домашних хозяйств, так и для предприятий, пишет Diena.
Новые тарифы коснутся и тех, кто перешел на возобновляемые источники энергии,
то есть установил солнечные батареи и начал производить собственную электроэнергию.
Как информирует Sadales tīkls, общий прирост тарифа планируется в среднем в размере 75%, конкретные изменения будут зависеть от подключения и привычек потребления клиента.
Для типичного домохозяйства - жителей многоквартирных домов с потреблением в месяц около 100 киловатт - повышение тарифа, включая плату за передачу электроэнергии, включенную в тариф на распределение, будет в пределах 6-8 евро.
Следует отметить, что услуги по передаче и распределению электроэнергии составляют небольшую часть счета за электричество, поэтому общее увеличение платы за электроэнергию будет гораздо меньше.
В то же время будет изменена структура тарифов, что сделает их более простыми и устойчивыми для пользователей, а также предоставит клиентам возможность выбирать ту долю компонента фиксированного и переменного тарифов, которая соответствует их привычкам потребления.
Планируется, что новый тариф распределения вступит в силу 1 июля 2023 года.
Домохозяйствам теперь будет невыгодно становиться "зеленее"?
Планируемое повышение цен оператора Sadales tīkls приведет к увеличению расходов всех латвийских домохозяйств, планирующих установить солнечные батареи, заявил член правления производителя возобновляемой энергии Evecon Гатис Лазда.
Он подчеркивает, что повышение тарифов особенно нацелено на энергоэффективные домохозяйства, для которых затраты на подключение и поставку электроэнергии возрастут вплоть до суммы, в семь раз выше нынешней.
Лазда поясняет, что без существенных государственных субсидий
домохозяйствам уже будет невыгодно становиться "зеленее", инвестировать и устанавливать солнечные батареи для производства электроэнергии, менять способ отопления и пользоваться электротранспортом.
Запланированные изменения также станут новым препятствием для развития важных для страны крупных проектов зеленой энергетики, поскольку добавятся дополнительные затраты, которые будут препятствовать производству более дешевой электроэнергии. Плата для производителей электроэнергии в тарифном проекте увеличится в 6,7 раза.
Поэтому Лазда считает новый тарифный проект Sadales tīkls значительным отходом от политики страны в области сокращения выбросов CO2. Целью новых тарифов является увеличение доходов Sadales tīkls, в том числе за счет производства зеленой энергии, считает Лазда.
Он также отмечает, что это тот момент, когда необходимо выбирать на государственном уровне: либо все работают над увеличением прибыли отдельных государственных предприятий, либо продолжают идти по пути энергетической независимости и энергоэффективности, стремясь достичь целей зеленого курсак по сокращению выбросов CO2, поставленных на уровне Европейского союза (ЕС).
В Литве и Эстонии никто не планирует вводить такие драконовские тарифы на зеленые проекты, а это значит, что Латвия системно продолжит отставать от двух соседних стран в области зеленой энергетики, указывает Лазда, добавляя, что на данный момент в Литве нет отдельной платы за производство и передачу электроэнергии в сеть, в то время как в Эстонии эта плата почти вдвое меньше.
Например, если в настоящее время в Латвии годовая плата для производителей электроэнергии за мегаватт (МВт) составляет 2480 евро, то на данный момент ее планируется увеличить в 6,7 раза - до 16 600 евро за каждый МВт. Для среднего солнечного парка (пять МВт) планируемая ежегодная плата составит почти 100 000 евро, но дополнительно есть плата за резервирование мощности, стоимость подключения и другие нововведения со стороны Sadales tīkls. Домохозяйства испытают аналогичные изменения, подчеркивает Лазда.
Предприниматель напоминает, что до сих пор политика Латвии была направлена на поддержку перехода домохозяйств на более энергоэффективные и дешевые энергетические решения, а также замену привычных видов отопления на зеленые решения. Соответственно, по всей стране в последние годы увеличилось количество домохозяйств, которые оснащены солнечными батареями, солнечными коллекторами и тепловыми насосами.
Опираясь на политику энергоэффективности государства и доступность государственной помощи, граждане и предприятия в последние годы сделали значительные инвестиции в жилье и бизнес, говорит Лазда, объясняя, что жители и предприятия заимствовали и инвестировали рекордные суммы, чтобы сделать жилье более эффективным как можно скорее.
В свою очередь, новый тарифный проект Sadales tīkls Лазда рассматривает как попытку уничтожить все, что на государственном уровне было сделано в Латвии за последние годы в области энергоэффективности и энергетической независимости.
По словам Лазды, новые тарифы Sadales tīkls в первую очередь "накажут" все домохозяйства, которые в последние годы инвестировали в энергоэффективность и зеленые энергетические решения. Вместо запланированного уменьшения счетов именно у них расходы не сократятся, а, наоборот, возрастут.
Наиболее значительное повышение цен "накажет" домохозяйства, которые использовали господдержку для установки микрогенераторов, солнечных панелей или ветрогенераторов. Программа предусматривала, что максимально допустимая производственная мощность установленных солнечных панелей и ветрогенераторов не должна превышать 50% от максимально допустимой нагрузки соединения.
Для того, чтобы домохозяйства могли генерировать необходимую им электроэнергию и хранить как можно больше для последующего использования (система расчетов NETO), им необходимо увеличить разрешенную пропускную способность подключения. Теперь именно эти домохозяйства ожидают самого высокого роста тарифов, объясняет Лазда, указывая, что, по сути, Sadales tīkls делает более дорогим для владельцев микрогенераторов использование собственной вырабатываемой энергии, которая ранее хранилась в общей сети, и заставит их перейти от системы NETO к договору с продавцом электроэнергии на покупку выработанной электроэнергии. Здесь также остается нерешенным вопрос о подоходном налоге с мелких производителей электроэнергии.
Лазда также считает, что производители зеленой энергии, которые только передают электроэнергию в сеть и чье собственное потребление незначительно, а также пользователи солнечных батарей не выгодны для Sadales tīkls, потому что они уменьшают доходы компании. Способность домашних хозяйств и предприятий обеспечивать большую часть необходимой им электроэнергии оказала значительное влияние на финансовые показатели Sadales tīkls. Поэтому и в новом тарифном плане наибольший рост затрат наблюдается именно на компоненты фиксированной мощности, что способствует немедленному увеличению прибыли госпредприятия вне зависимости от потребления пользователями.
Для домохозяйств, которые устанавливают микрогенераторы, планируют создать зарядную станцию для электромобилей и думают о решениях по замене отопления, типичным выбором пропускной способности подключения является 32-амперное соединение не менее трех фаз. Поэтому, по словам эксперта, неудивительно, что именно в такой позиции планируется наибольшее повышение тарифов на фиксированный компонент - до 4,5 раза. Предлагаемый проект тарифов предусматривает два варианта - либо высокую плату за поддержание мощности и более низкую цену на передачу, либо, наоборот, более дорогую передачу и более дешевое обслуживание мощности. Кроме того, новые проекты тарифов больше не предусматривают более дешевый тариф на поставку электроэнергии в ночное время.
Министры и депутаты выступают против повышения тарифов
Новые тарифы на передачу электроэнергии могут снизить конкурентоспособность латвийской экономики - такую оценку высказал министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс в интервью Латвийскому телевидению.
Министр подчеркнул, что планируется повышение не только тарифа на передачу электроэнергии Sadales tīkls, но и тарифа на распределение Augstsprieguma tīkls, который, таким образом, станет одним из самых высоких в регионе, что понизит конкурентоспособность экономики.
Эти шаги выглядят необдуманными, отметил Плешс, указав, что новые тарифы "не согласуются" с движением Латвии к целям зеленого курса.
В этой ситуации Плешс ожидает более активных действий от Министерства экономики, кроме того, этот вопрос должен быть в повестке дня нового правительства.
Аналогичную негативную оценку предложенным тарифам дал и председатель Латвийского союза самоуправлений Гинт Каминскис. Организация планирует встретиться с предприятиями для обсуждения предложенных тарифов.
Депутаты фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) также призывают не допустить резкого повышения тарифа на передачу электроэнергии, который может стать своего рода скрытым налогом и окажет существенное негативное влияние на платежеспособность населения и конкурентоспособность латвийских предпринимателей.
Как сообщила представитель СЗК Даце Карклиня, СЗК приглашает на встречу представителей Sadales tīkls, чтобы компания обосновала планируемое повышение платы за услуги по передаче электроэнергии в среднем на 75% и помогла найти решения, которые помогут ей продолжать успешно работать, не создавая дополнительного финансового бремени для жителей и компаний Латвии.
Депутат парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис подчеркивает, что повышение платы за услуги по передаче электроэнергии означает дополнительное бремя для жителей Латвии в финансово тяжелый период.
Еще важнее то, что "такой резкий рост цен затронет латвийских предпринимателей-производителей и экспортеров", повысив себестоимость произведенной продукции, что не позволит перенаправлять средства на повышение заработной платы и скажется на конкурентоспособности в сравнении с производителями в соседних странах, отмечает СЗК.
Повышение тарифа также будет иметь решающее значение для семей и компаний, которые начали производство солнечной энергии для собственных нужд после предыдущих призывов правительства. В большинстве случаев эта энергия передается в сеть и потребляется всеми. Повышение тарифа на услуги по передаче электроэнергии также повысит себестоимость зеленой энергии, отмечают представители потенциальной оппозиции.
Sadales tīkls завершило 2021 год с прибылью более 10 млн евро, отмечают парламентарии СЗК, подчеркивая, что "государственный бюджет не должен наполняться скрытыми налогами и повышение тарифа на передачу электроэнергии за счет жителей и предпринимателей нашей страны не должно произойти".
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