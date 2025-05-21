Видео Rīgas ūdens выпускает зеленые облигации - что это такое и кто сможет их купить?

Круминьш не скрывает, что у Rīgas ūdens большие надежды на успех: компания планирует привлечь в общей сложности 60 миллионов евро, а объем первого выпуска составляет 20 миллионов евро.

Даже если не удастся собрать всю запланированную сумму с помощью зеленых облигаций, у предприятия уже готова программа развития и финансовый план.

"Мы только что заключили договор о займе на 70 миллионов евро с Европейским инвестиционным банком. Также активно сотрудничаем с местными коммерческими банками. В любом случае все планы будут реализованы", - пообещал представитель Rīgas ūdens. Предполагается обновление сети водоснабжения и канализации в запланированных объемах.

Почему звучит критика в адрес качества питьевой воды в Риге?

Круминьш подчеркивает, что для сомнений в ее качестве нет оснований. Вода проверяется даже чаще, чем того требуют нормативные акты - каждый день. По его мнению, в заведениях общественного питания питьевая вода должна предоставляться бесплатно.

"Если человек хочет газированную воду или с особыми вкусами — это другое дело. Но вода - это базовая ценность, которая должна быть доступна каждому", - подчеркнул он.

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