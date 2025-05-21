Видео Rīgas ūdens выпускает зеленые облигации - что это такое и кто сможет их купить?

SIA Rīgas ūdens получила разрешение на выпуск европейских зеленых облигаций для развития инфраструктуры. Приобрести облигации может любой желающий начиная со среды, 21 мая. В интервью программе "900 секунд" председатель правления предприятия Кришьянис Круминьш заявил, что покупка этих облигаций "в определенном смысле была бы патриотическим долгом".
Отвечая на вопрос о сути зеленых облигаций, представитель Rīgas ūdens пояснил, что это обязательство предприятия использовать привлеченные средства исключительно на инфраструктурные проекты, направленные на решение экологических проблем и смягчение последствий изменения климата.
"Вторая часть программы связана с устойчивым использованием водных и морских ресурсов. У нас одно Балтийская море. Все сточные воды из Риги в конечном итоге попадают в Балтику. За счет привлеченных средств мы расширим очистные сооружения в Даугавгриве, чтобы иметь возможность принимать больший объем сточных вод и во время сильных ливней не сбрасывать их напрямую в Даугаву", - рассказал Кришьянис Круминьш, председатель правления SIA Rīgas ūdens.
Руководитель Rīgas ūdens подчеркивает, что предприятие стало первым в Северной Европе, выпустившим зеленые облигации.
"Я считаю, что для каждого жителя страны было бы поводом для гордости инвестировать в свое предприятие, которое решает общие экологические задачи. Это вклад в развитие нашей столицы", - отметил Круминьш.
"Это можно считать патриотическим долгом", - добавил он.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 100 евро, ставка доходности - 4% годовых. Продажа облигаций начнется 21 мая в 10:00.
Круминьш не скрывает, что у Rīgas ūdens большие надежды на успех: компания планирует привлечь в общей сложности 60 миллионов евро, а объем первого выпуска составляет 20 миллионов евро.
Даже если не удастся собрать всю запланированную сумму с помощью зеленых облигаций, у предприятия уже готова программа развития и финансовый план.
"Мы только что заключили договор о займе на 70 миллионов евро с Европейским инвестиционным банком. Также активно сотрудничаем с местными коммерческими банками. В любом случае все планы будут реализованы", - пообещал представитель Rīgas ūdens. Предполагается обновление сети водоснабжения и канализации в запланированных объемах.
Почему звучит критика в адрес качества питьевой воды в Риге?
Круминьш подчеркивает, что для сомнений в ее качестве нет оснований. Вода проверяется даже чаще, чем того требуют нормативные акты - каждый день. По его мнению, в заведениях общественного питания питьевая вода должна предоставляться бесплатно.
"Если человек хочет газированную воду или с особыми вкусами — это другое дело. Но вода - это базовая ценность, которая должна быть доступна каждому", - подчеркнул он.
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