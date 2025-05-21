В Риге может вырасти пособие по рождению для всех новорожденных

В Риге могут быть увеличены пособия на рождение ребенка для всех новорожденных, предусматривают поправки к обязательным правилам "О пособиях добровольной инициативы в Рижском самоуправлении", которые сегодня утвердил комитет думы по социальным делам.
Поправки предусматривают значительное увеличение пособий на новорожденных двойняшек и тройняшек. Пособие на двойняшек составит 4500 евро, а если в семье всего трое и более детей, - 6000 евро.
Если в семье родятся тройняшки, пособие составит 7500 евро. Если младенец родится крайне недоношенным на сроке менее 32 недель беременности, будет выплачиваться еще 1500 евро.
Сегодня комитет одобрил предложение об увеличении пособий на одного новорожденного ребенка с 150 до 450 евро.
Предложение было внесено фракцией Национального объединения/Латвийского объединения регионов.
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