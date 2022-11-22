Летом из-за российской агрессии в Украине вступили в силу экономические санкции против РФ и Беларуси. В результате этого теперь Латвия для обработки заснеженных улиц закупает соль не у Беларуси, как было раньше, а у Египта и других торговцев. Она обходится почти в два раза дороже.
Из-за санкций Латвия закупает соль для дорог не в Беларуси, а в Египте. Она заметно дороже
Исполняющий обязанности директора Департамента дорожного движения Рижской думы Янис Вайводс пояснил tv3.lv, что для содержания столичных улиц соль была закуплена в Германии, Египте и Марокко. Общий объем закупки на данный момент составляет 5000 тонн.
Например, самоуправление Валкского района в прошлом зимнем сезоне израсходовало в общей сложности 600 тонн соли, сообщил исполнительный директор самоуправления Айнар Заберс, добавляя, что бывали зимы, когда хватило всего 250 тонн.
Заберс не смог уточнить, откуда берется закупаемая для содержания улиц соль, но сравнил: если в прошлом году ее можно было купить по 90 евро за тонну, то в этом году цена поднялась намного выше ста евро за тот же объем.
Искали ли альтернативу соли?
Говоря об использовании соли для тротуаров, вице-мэр Риги Rīgas Вилнис Кирсис напоминает, что в прошлом году в обязательные правила были внесены изменения, уточняющие, что столичные тротуары можно посыпать только 20-процентной песчано-солевой смесью.
"А вот с проезжей частью проблема, - признает он. - Это вопрос безопасности дорожного движения, потому что ни один другой способ обработки дорог не гарантирует отсутствие скольжения".
Кирсис объясняет, что, в отличие от северных стран, наш климат характеризуется частыми циклами замерзания и оттаивания, а это означает, что материалы дорожного покрытия вроде песка не являются эффективным противоскользящим материалом.
"Есть альтернативы, с использованием каких-то более органических решений, но они очень дорогие и, насколько я слышал, тоже не обеспечивают такой безопасности", - поясняет столичный вице-мэр.
Он также упоминает, что, например, на мостах вместо хлорида натрия используется хлорид калия, который считается на ступень лучше и оказывает более эффективное действие, поэтому его можно использовать в меньших количествах. Однако и это соединение дороже обычной соли в семь раз.
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