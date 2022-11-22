Из-за санкций Латвия закупает соль для дорог не в Беларуси, а в Египте. Она заметно дороже

Исполняющий обязанности директора Департамента дорожного движения Рижской думы Янис Вайводс пояснил tv3.lv, что для содержания столичных улиц соль была закуплена в Германии, Египте и Марокко. Общий объем закупки на данный момент составляет 5000 тонн.

Например, самоуправление Валкского района в прошлом зимнем сезоне израсходовало в общей сложности 600 тонн соли, сообщил исполнительный директор самоуправления Айнар Заберс, добавляя, что бывали зимы, когда хватило всего 250 тонн.

Заберс не смог уточнить, откуда берется закупаемая для содержания улиц соль, но сравнил: если в прошлом году ее можно было купить по 90 евро за тонну, то в этом году цена поднялась намного выше ста евро за тот же объем.

Искали ли альтернативу соли?

Говоря об использовании соли для тротуаров, вице-мэр Риги Rīgas Вилнис Кирсис напоминает, что в прошлом году в обязательные правила были внесены изменения, уточняющие, что столичные тротуары можно посыпать только 20-процентной песчано-солевой смесью.