В Екабпилсе с января хотят снизить тариф на отопление

С 15 октября вступили в силу повышенные тарифы на тепло Jēkabpils siltums, в которых конечная цена тепловой энергии достигла 170,86 евро за МВтч. Теперь компания предлагает снизить конечный тариф на тепловую энергию до 137,47 евро за МВтч, или на 19,5%, с 1 января следующего года.