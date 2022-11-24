Согласно проекту тарифов, поданному в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) ООО Jēkabpils siltums, со следующего года планируется снизить тариф на отопление в Екабпилсе примерно на 20%.
В Екабпилсе с января хотят снизить тариф на отопление
В Екабпилсе с января хотят снизить тариф на отопление
С 15 октября вступили в силу повышенные тарифы на тепло Jēkabpils siltums, в которых конечная цена тепловой энергии достигла 170,86 евро за МВтч. Теперь компания предлагает снизить конечный тариф на тепловую энергию до 137,47 евро за МВтч, или на 19,5%, с 1 января следующего года.
Изменения тарифов связаны со снижением цены на природный газ, повышением цены на покупаемую тепловую энергию и изменением цены на продаваемую электроэнергию, пояснили на предприятии.
По информации Firmas.lv, оборот Jēkabpils siltums в 2021 году составил 3,73 млн евро, а убытки - 116 194 евро. Предприятие принадлежит самоуправлению Екабпилсского края.
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