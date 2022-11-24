Сборные Уругвая и Южной Кореи сыграли вничью в первом матче на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Уругвай не смог обыграть Южную Корею в первом матче на ЧМ
Уругвай не смог обыграть Южную Корею в первом матче на ЧМ
Матч прошёл на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в Эр-Райяне и завершился вничью - 0:0. Это уже четвёртый матч на турнире без забитых голов.
Уругвайцы в первом тайме имели хороший шанс открыть счёт на 43-й минуте, но мяч после удара головой Диего Година угодил в штангу ворот. В конце матча штанга вновь выручила корейцев - Федерико Вальверде перед штрафной азиатской команды освободился от опеки, продвинулся в свободную зону и пробил в стойку.
Следующий матч сборная Уругвая проведёт 28 ноября против Португалии, а Южная Корея в этот же день сыграет против Ганы.
24 ноября на ЧМ-2022 в Катаре состоятся ещё два матча:
- 18:00, Португалия - Гана
- 21:00, Бразилия - Сербия
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