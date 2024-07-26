Олимпиада: Тренер футбольной сборной отстранена за шпионаж за соперницами

Пристмен была отстранена от должности на следующий день после того, как ее ассистент Жасмин Мандер и аналитик Джозеф Ломбарди были отправлены домой за полеты дронов над полем во время тренировки сборной Новой Зеландии.

"За последние 24 часа мы получили дополнительную информацию об уже известном использовании дронов против противников перед Олимпийскими играми в Париже", - сказал исполнительный директор CS Кевин Блю.

"Принимая во внимание новые обстоятельства, CS приняла решение отстранить главного тренера женской футбольной сборной Пристмен на оставшееся время Олимпийских игр и до окончания начатой нами недавно независимой внешней проверки", - говорится в сообщении.

Кандидатки в олимпийские чемпионы в четверг в первом матче Олимпиады победили Новую Зеландию со счетом 2:1.

После случая с дронами Пристмен в игре участия не принимала, ожидалось, что она вернется в сборную перед вторым матчем Канады в группе А, который пройдет в воскресенье против Франции, однако после дисквалицификации CS Канадский олимпийский комитет отозвал ее с игр.

Оставшиеся игры сборной Канады на Олимпиаде проведет помощник тренера Энди Спенс, сообщает CS.

Видео: TVNET GRUPA готова к Олимпийским играм в Париже

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!