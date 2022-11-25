Рынок недвижимости: инициативу перехватили покупатели

"На рынке появляются новые объекты для покупки: если раньше было трудно найти подходящую недвижимость, то сейчас возможности увеличиваются, в то же время сделки на суммы, превышающие оценочную, уже не так распространены", - так оценивает ситуацию руководитель отдела жилищного кредитования банка Luminor Каспар Саусайс.

Данные компании по недвижимости Latio показывают, что в третьем квартале этого года оставалось заметно высоким предложение серийных квартир - наблюдался рост на 55% по сравнению с первым кварталом этого года. Это способствовало небольшому снижению цен в данном сегменте, например, цены на квартиры в микрорайонах Риги упали в среднем на 2%.

Тенденция не распространяется на предложение однокомнатных квартир: из-за высокого спроса цены на эту недвижимость выросли на 1,3% в первом квартале этого года, а в третьем квартале - уже в среднем на 2,6%. Информация, собранная компанией Arco Real Estate, также показывает, что в октябре текущего года произошли существенные изменения цен на серийные квартиры в микрорайонах Риги: в течение месяца средняя цена серийных квартир снизилась на 2% - до 926 евро за квадратный метр.