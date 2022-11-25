Вчера, 24 ноября, в полицию Эстонии поступило необычное сообщение: ночью со двора пропали гуси. Хозяйка подозревала, что это дело рук вора, пишет Rus.Postimees.
Фото ⟩ Полиция помогла вернуться домой двум гусям, которые решили прогуляться по Валге
Полиция помогла вернуться домой двум гусям, которые решили прогуляться по Валге
Лыунаская префектура 24 ноября сообщила: в полицию поступило сообщение о том, что ночью со двора на улице Пикк в Валга пропали два гуся.
"Кто-то украл!" - была уверена хозяйка.
На место прибыли полицейские. За забором были обнаружены крошечные следы. Вскоре выяснилось, что гуси, видимо, решили познакомиться с ночной жизнью в Валга. Они успели добраться до улицы Лембиту, где их заметил и поймал бдительный прохожий.
Озорные гуси в сопровождении полиции и хозяйки вернулись домой.
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