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Фото ⟩ Полиция помогла вернуться домой двум гусям, которые решили прогуляться по Валге

rus.postimees.ee
Полиция помогла вернуться домой двум гусям, которые решили прогуляться по Валге
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Фото: Лыунаская префектура

Вчера, 24 ноября, в полицию Эстонии поступило необычное сообщение: ночью со двора пропали гуси. Хозяйка подозревала, что это дело рук вора, пишет Rus.Postimees

Лыунаская префектура 24 ноября сообщила: в полицию поступило сообщение о том, что ночью со двора на улице Пикк в Валга пропали два гуся.

"Кто-то украл!" - была уверена хозяйка.

На место прибыли полицейские. За забором были обнаружены крошечные следы. Вскоре выяснилось, что гуси, видимо, решили познакомиться с ночной жизнью в Валга. Они успели добраться до улицы Лембиту, где их заметил и поймал бдительный прохожий.

Озорные гуси в сопровождении полиции и хозяйки вернулись домой. 

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