Инвестиционный договор на 24,3 млн евро и другие победы: Латгальская СЭЗ подводит итоги года

В рамках нового инвестиционного проекта "Увеличение производственных мощностей участка медицинских жгутов-катетеров" предприятие вложит в развитие своего производства более 24 млн евро до 30 декабря 2025 года.

"Спрос на медицинские жгуты-катетеры, которые мы производим с 2019 года, вырос в несколько раз, его рост прогнозируется и на ближайшие годы, так как всё больше процедур по лечению сосудов проводится с помощью этой новой технологии", - отмечает руководитель компании Даумант Пфафродс. Важно также, что в рамках проекта будет создано ещё как минимум 20 новых рабочих места.

"Социально ответственное предприятие года" и новый проект почти на 1,7 млн евро

Важной наградой среди предприятий Латгалии отмечено и SIA "Pulsar Optics", победившее в номинации "Социально ответственное предприятие 2022 года".

SIA "Pulsar Optics" - дочернее предприятие литовской компании "Yukon Advanced Optics Worldwide", работает в Даугавпилсе с 2021 года и обеспечивает рабочими местами около 200 человек. Компания стала ведущим мировым производителем тепловизионных оптических приборов ночного и дневного видения для гражданского использования, которые экспортирует в более чем 70 стран.