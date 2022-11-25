Эксперт: цены на некоторые продукты могут снизится весной

По ее словам, рост цен зависит в основном от предприятия, его методов производства, оборудования и общей эффективности компании.

Гулбе считает, что какое-то время цены еще будут расти,

но ближе к весне есть вероятность, что рост прекратится, а на некоторые группы товаров в магазинах цены даже снизятся.

Покупательная способность населения обязательно упадет после зимы из-за дорогого отопления, некоторые люди могут остаться без денег. В результате может возникнуть давление со стороны покупателей на торговцев с целью снижения цен, и для того, чтобы продать продукцию, большую ее часть придется реализовать ниже себестоимости, прогнозирует Гулбе.

Она упомянула, что в магазинах уже продаются стратегически важные товары, себестоимость которых выше цены, которую покупатель платит за них в магазине.

Предметы первой необходимости более устойчивы к росту цен и спрос на них остается стабильным.

С другой стороны, покупательная способность населения в целом снижается, люди покупают меньше, объем продаж и ассортимент всех товаров в Латвии сократились, и в магазинах уже не так много товаров, как раньше.

Содержание большого ассортимента товаров влечет за собой расходы как производителя, так и продавца. Кроме того, производители некоторых продуктов прекращают производство, потому что меняется восприятие и мышление людей.