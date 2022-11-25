Forbes: Россия потратила четверть бюджета на войну

Из этой суммы более 14 миллиардов долларов было потрачено на ракетные обстрелы Украины.

Отмечается, что в эту сумму входят непосредственные расходы, необходимые для поддержки военной агрессии против Украины без учета стабильных расходов на оборону и потерей в экономике в результате санкций.

По приблизительным подсчетам, за девять месяцев с начала полномасштабной войны по Украине было выпущено более 4000 ракет средней стоимостью три миллиона долларов каждая.

На обеспечение артиллерии было потрачено около 6,6 млрд долларов, на жалованье солдатам - 15,6 млрд долларов.

Россия потеряла военной техники на 20,8 миллиарда долларов.

Западные эксперты считают, что ракетные резервы России в значительной степени истощены, но у нее еще остается ракет на три-четыре массированных пуска.