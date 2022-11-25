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Forbes: Россия потратила четверть бюджета на войну

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Forbes: Россия потратила четверть бюджета на войну
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Деньги. Иллюстративное фото
Деньги. Иллюстративное фото Фото: diy13/Shutterstock

Россия уже потратила на войну против Украины около 82 миллиардов долларов, что составляет около четверти бюджета России в прошлом году, подсчитал журнал Forbes.

Из этой суммы более 14 миллиардов долларов было потрачено на ракетные обстрелы Украины.

Отмечается, что в эту сумму входят непосредственные расходы, необходимые для поддержки военной агрессии против Украины без учета стабильных расходов на оборону и потерей в экономике в результате санкций.

По приблизительным подсчетам, за девять месяцев с начала полномасштабной войны по Украине было выпущено более 4000 ракет средней стоимостью три миллиона долларов каждая.

На обеспечение артиллерии было потрачено около 6,6 млрд долларов, на жалованье солдатам - 15,6 млрд долларов.

Россия потеряла военной техники на 20,8 миллиарда долларов.

Западные эксперты считают, что ракетные резервы России в значительной степени истощены, но у нее еще остается ракет на три-четыре массированных пуска.

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