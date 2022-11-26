В Риге снижаются цены на топливо

В конце рабочей недели самый дорогой бензин и дизельное топливо были в Таллине, самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K на ул. Краста цена на бензин 95-й марки снизилась на 2,3% до 1,734 евро за литр, а цена дизтоплива - на 3,2% до 1,834 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена 95-го бензина снизилась на 1,8% до 1,629 евро за литр, а цена дизельного топлива - на 2,7% до 1,819 евро за литр.

На заправочных станциях Circle K в Таллине цена 95-го бензина снизилась на 2,2% до 1,799 евро за литр, дизельного топлива - на 2,1% до 1,859 евро за литр.

Цена автогаза в Риге и Вильнюсе не изменилась и составила, как и неделей ранее, 0,835 евро и 0,762 евро за литр, а цена автогаза в Таллине снизилась на 1,1% до 0,86 евро за литр.