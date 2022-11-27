В начале этой недели в Канаде из загона сбежало стадо страусов. Встреча с полицией была запечатлена на видео, сообщает СМИ Insider.
Видео ⟩ Интернет-хитом стало видео, на котором полиция Канады гонится за страусом
Интернет-хитом стало видео, на котором полиция Канады гонится за страусом
Власти Канады сообщили, что отгонят стадо, потому что оно создавало угрозу движения.
ON THE LOOSE: Several ostriches escaped from their enclosure in Alberta, Canada, and one of the large birds was caught on camera giving police a run for their money. https://t.co/4uUiI89LHP pic.twitter.com/swKn1Ictnm— ABC News (@ABC) November 26, 2022
Согласно данным Смитсонского национального зоопарка и природоохранного института, страусы являются наиболее быстрыми птицами в мире, бегающими по суше.
На видео ABC News видно, как полиция загоняет одного из страусов.
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