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Видео ⟩ Интернет-хитом стало видео, на котором полиция Канады гонится за страусом

rus.tvnet.lv
Интернет-хитом стало видео, на котором полиция Канады гонится за страусом
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Страус в Канаде. Скриншот видео.
Страус в Канаде. Скриншот видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В начале этой недели в Канаде из загона сбежало стадо страусов. Встреча с полицией была запечатлена на видео, сообщает СМИ Insider.

Власти Канады сообщили, что отгонят стадо, потому что оно создавало угрозу движения.

Согласно данным Смитсонского национального зоопарка и природоохранного института, страусы являются наиболее быстрыми птицами в мире, бегающими по суше.

На видео ABC News видно, как полиция загоняет одного из страусов.

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